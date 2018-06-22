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Де найлегше відкрити бізнес: рейтинг країн світу

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Де найлегше відкрити свій бізнес
Де найлегше відкрити свій бізнес / 24 канал

Найсприятливіші умови у світі для початку власного бізнесу створені у Німеччині. Семе сюди експерти радять їхати для розвитку своїх стартапів.

Відповідний рейтинг був опублікований U. S. News and World Report.

Згідно зі звітом, Німеччина витрачає 2,88% свого ВВП на розвиток і дослідження. На другому місці – Японія (3,28% ВВП на розвиток), на третьому – США (2, 79% ВВП). Далі розташувалася Великобританія (1,70% витрат ВВП на розвиток). Замикає п'ятірку найкращих країн для успішного розвитку стартапів Швейцарія, яка витрачає 2,97% ВВП на дослідження та розвиток.

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Також в топ-10 країн для успішного початку власного бізнесу увійшли Швеція, Канада, Сінгапур, Нідерланди і Норвегія.

Де відкривати стартапи
У яких країнах найлегше почати свій бізнес

Україна в цьому рейтингу на 48 місці (між Панамою і Чилі). Серед наших сусідів це не найкращий результат. Так, Росія розмістилася на 24 місці, Польща – на 27, Угорщина – на 32, Румунія – на 44 місці. Лише Білорусь опинилась у цьому рейтингу позаду України – на 51 місці. А от Молдову експерти взагалі не включили в рейтинг.

Умови для відкриття бізнесу в Україні
Україна пасе задніх...

Теги: Новини України Публікації Бізнес Рейтинги Інфографіка
Джерело: 24 канал
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