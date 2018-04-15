Де ОБСЄ зафіксувала танки та "Гради" окупантів на Донбасі

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують порушувати правила перемир'я та мінські домовленості щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення.

За даними звіту ОБСЄ, їх спостерігачі 13 квітня зафіксували 7 танків (Т-72), 7 самохідних гаубиць (2С1), 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм), 7 зенітних ракетних комплексів (9K35 "Стріла-10") та 10 буксируваних гаубиць (п'ять 2А65 "Мста-Б", 152 мм, та п'ять Д-30 "Жаба", 122 мм) поблизу аеродрому в Луганську.

Читайте також: Російські окупанти введуть до Луганська 9 травня багато військової техніки, – ОБСЄ

Хуг: Збройні формування в #Луганськ'у оголосили про свій намір порушити Мінські домовленості, а саме: розмістити велику кількість техніки в центрі міста 9 травня; озброєння вже розміщено на околиці Луганська pic.twitter.com/XvNOYVr9ri — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 13 квітня 2018 р.

До цього 12 квітня в непідконтрольних урядові районах безпілотник СММ зафіксував 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) поблизу Мануйлівки, що за 65 кілометрів на схід від Донецька. Вони були розміщені там із порушенням ліній відведення.

Читайте також: Волкер прокоментував можливий наступ Росії на Донбасі найближчим часом

Варто додати, що в окупованій Ужівці (колишнє Ленінське), було зафіксовано два танки невстановленого типу. Також ще 2 танки та 2 бронетранспортери БТР-80 були зафіксовані в тій же Ужівці поблизу житлових будинків.

"Коли троє чоловіків в одязі військового типу побачили спостерігачів, один із них здійснив постріл у повітря, який, за оцінкою спостерігачів, був попереджувальним. Патруль Місії негайно покинув цей район", – йдеться в повідомленні ОБСЄ.