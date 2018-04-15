13:57
15 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 8°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    18°C 10°C
  • середа
    15°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Де ОБСЄ зафіксувала танки та "Гради" окупантів на Донбасі

207 Читать новость на русском
Танки Т-72
Танки Т-72

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують порушувати правила перемир'я та мінські домовленості щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення.

За даними звіту ОБСЄ, їх спостерігачі 13 квітня зафіксували 7 танків (Т-72), 7 самохідних гаубиць (2С1), 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм), 7 зенітних ракетних комплексів (9K35 "Стріла-10") та 10 буксируваних гаубиць (п'ять 2А65 "Мста-Б", 152 мм, та п'ять Д-30 "Жаба", 122 мм) поблизу аеродрому в Луганську.

Читайте також: Російські окупанти введуть до Луганська 9 травня багато військової техніки, – ОБСЄ

До цього 12 квітня в непідконтрольних урядові районах безпілотник СММ зафіксував 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) поблизу Мануйлівки, що за 65 кілометрів на схід від Донецька. Вони були розміщені там із порушенням ліній відведення.

Читайте також: Волкер прокоментував можливий наступ Росії на Донбасі найближчим часом

Варто додати, що в окупованій Ужівці (колишнє Ленінське), було зафіксовано два танки невстановленого типу. Також ще 2 танки та 2 бронетранспортери БТР-80 були зафіксовані в тій же Ужівці поблизу житлових будинків.

"Коли троє чоловіків в одязі військового типу побачили спостерігачів, один із них здійснив постріл у повітря, який, за оцінкою спостерігачів, був попереджувальним. Патруль Місії негайно покинув цей район", – йдеться в повідомленні ОБСЄ.

Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
В Луганске даже на пенсию выходить трудно
сьогодні, 12:04 В Луганске даже на пенсию выходить трудно
Ольга Черненко 391
Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
сьогодні, 11:18 Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
Блог Медіа 746
Правда чи вигадка: якими винаходами людство завдячує генію Леонардо да Вінчі
сьогодні, 11:05 Правда чи вигадка: якими винаходами людство завдячує генію Леонардо да Вінчі
1719
сьогодні, 08:40 "Реальна" мафія – до чого готуватись іноземцям, якщо вони збираються жити в Україні
Peter Santenello 1738
Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
сьогодні, 07:05 Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
Анастасія Ковач-Петрушенко 12420
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук