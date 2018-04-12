Де російські окупанти розмістили танки та важке озброєння на Донбасі: дані ОБСЄ

Спостерігачами СММ ОБСЄ задокументовано майже чотири десятка одиниць бронетехніки російських окупаційних військ на летовищі у Луганську. Ще частина важкого озброєння – серед житлових кварталів.

За інформацією СММ ОБСЄ, у південно-східній частині Луганська (територія летовища), бойовики збройних формувань РФ зосередили 7 одиниць танків Т-72, 7 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", 7 одиниць самохідних гаубиць 2С1, 7 зенітних ракетних комплексів 9К35, та 10 одиниць буксируваних гаубиць різної модифікації. Про це йдеться у повідомленні Української сторони СЦКК.

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У районах населених пунктів Бугаївка та Круглик, що у Луганській області, спостерігачами підтверджено факт розташування 40 танків різного типу.

Також бойовиками російсько-окупаційних військ продовжується практика зосередження техніки й озброєння безпосередньо у населених пунктах, тим самим наражаючи на небезпеку мирне населення практично по всій лінії розмежування. За наявною інформацією, неподалік водопровідної станції населеного пункту Голубівка, та на західній околиці населеного пункту Сарабаш зафіксовано розташування САУ різного калібру, а на території сільськогосподарського підприємства населеного пункту Обозне – танки різної модифікації.

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Також Місією зафіксовано щонайменше 14 протитанкових мін на північно-східній околиці населеного пункту Заїченко.