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      Де ще найближчим часом очікувати на військове втручання Росії

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      Кремль може втрутитися у конфлікт в Лівії, – російський журналіст
      Кремль може втрутитися у конфлікт в Лівії, – російський журналіст / Соцмережі

      Кремль готується взяти участь у військовому конфлікті у Лівії, щоправда там у Москві нічого вирішувати не збираються, натомість використають цю ситуацію як нову причину для поліпшення свого геополітичного впливу у світі.

      Таку думку висловив російський журналіст Олександр Риклін у коментарі ресурс "Обозреватель".

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      Зокрема, він переконує Росія може втрутитись у конфлікт в Лівії, аби посилити свій вплив в регіон та знову змусити світових лідерів сісти за стіл переговорів на своїх умовах.

      "Цілком може, особливо, якщо там з'являються шанси для певного кола людей заробити якісь гроші, то чому б ні? А якщо це ще й буде підкріплено якимись зовнішньополітичними бонусами у вигляді посилення впливу в регіоні", – додає представник ЗМІ.

      Водночас Риклін підкреслює, що Кремль не збирається вирішувати лівійський конфлікт, натомість він просто використовує цю ситуацію як нову причину для поліпшення свого геополітичного впливу у світі.

      Єдиний інтерес Росії у подібного роду конфліктах, ми це бачимо у Сирії, це не вирішити конфлікт, а якимось чином застовпити власні інтереси в регіоні, показати світовій спільноті, якими ми є важливими гравцями. Путін створює будь-які ситуації, за яких з ним будуть сідати за стіл переговорів і про щось розмовляти. І якщо ситуація в Лівії буде схилятися до такого роду перспектив, то чому ні, якщо американці почнуть з нами розмовляти ще й щодо Лівії – це прекрасно,
      – підсумував журналіст.

      До слова, нещодавно у Росії було опубліковано статтю, в якій мовилося, що Кремль має готуватися до війни, яка відбуватиметься спершу із залученням звичайного, а потім у хід має піти ядерне озброєння.

      Теги: Новини політики Африка війна Лівія Новини Росії Новини України
      Джерело: 24 Канал
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