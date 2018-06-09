Де у Києві орендувати найдешевше житло: цікаві дані

Найдешевше орендувати квартиру можна в Деснянському районі Києва. Через відсутність метро ціни на оренду набагато нижчі, ніж в інших частинах міста.

Про це інформує "Сегодня".

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Оренда кімнати коштуватиме близько 2500 гривень, однокімнатної квартири – 5500 гривень, двокімнатної – 7000 гривень. Трикімнатні квартири можна знайти за 8000 гривень.

Недорогі двокімнатні квартири можна знайти у Святошинському та Подільському районах столиці. У середньому за оренду доведеться заплатити 7500 гривень. Оренда однокімнатного житла у Святошинському районі у середньому коштує 6000 гривень, у Подільському – 7000 гривень. Щоправда в останньому є проблеми з застарілим житловим фондом.



Ціни на оренду житла у Києві

За оренду одно- та двокімнатної квартири у Дніпровському районі в середньому доведеться заплатити від 6000 до 8000 гривень. Кімнату можна знайти за 2700 гривень у місяць.

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Найдорожче оренда квартири коштує в Голосіївському і Печерському районах Києва. Тут оренда кімнати в середньому коштує 3000 гривень, однокімнатної квартири – 6000-7000 гривень, дво- і трикімнатної – від 12 000 до 15 000 гривень.

У Шевченківському районі оренда кімнати коштує 2750 гривень, однокімнатної квартири – близько 6000 гривень, двокімнатної – 10 000 гривень. У Дарницькому районі однокімнатну квартиру можна зняти за 7 000 гривень, двокімнатну – 10 000 гривень, трикімнатна – трохи більше 13 000 гривень.