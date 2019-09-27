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      Де в Україні можуть з’явитися концесійні дороги і скільки це коштує

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      Міністерство інфраструктури планує розвивати напрямок концесії
      Міністерство інфраструктури планує розвивати напрямок концесії / abertis.com

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій планує розвивати концесію в Україні. Але до впровадження концесійних доріг ставиться з обережністю.

      В інтерв’ю 24 каналу він пояснив, що це єдиний тип концесії, коли держава має зобов’язання перед концесіонером, а не навпаки.

      "Бо, якщо ми здаємо порти, то в концесіонера є великий перелік зобов’язань: інвестиційні, соціальні. Ще й держава отримує концесійний платіж", – зазначає міністр.

      Важлива цифра: Рекордне фінансування доріг у 2020 році: куди підуть гроші

      Як пояснив Криклій, з автошляхами все працює так: інвестор вкладає гроші в дороги, а держава має забезпечити певний рівень дохідності. Дохідність залежить від кількості трафіку на дорозі. Необхідний мінімум трафіку – приблизно 13-15 тисяч автомобілів щоденно. А ділянок з таким трафіком в Україні небагато. Відповідно, якщо дефіцит трафіку буде утворюватись, то компенсувати його має держава. 

      Що таке концесія?Це договір про передачу державних ресурсів, підприємств та інших господарських об'єктів в тимчасову експлуатацію концесіонерам (іншим фірмам, державам та приватним особам).

      Тому, з одного боку, такі проєкти є швидкими, бо їх реалізують інвестори. Але не завжди вдалими, бо з’являється додаткове фінансове навантаження на державу.

      В Україні є чотири ділянки, де концесія може працювати, зокрема: 

      • Львів – Краківець;
      • Біла Церква – Київ;
      • Кільцева дорога в Києві;
      • об’їзна біля Одеси.

      Це невеликі ділянки, до 60-70 кілометрів. За словами міністра інфраструктури, щоб збудувати концесійну дорогу Львів – Краківець потрібно 400 мільйонів євро.

      Концесійні дороги в інших країнах є альтернативними. Як правило, ці дороги значно якісніші, скорочують шлях та мають менше обмежень.

       Читайте також: Владислав Кликлій: від радника Авакова до міністра інфраструктури

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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Інвестиції Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Дороги
      Джерело: 24 канал
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