Де в Україні можуть з’явитися концесійні дороги і скільки це коштує

Міністр інфраструктури Владислав Криклій планує розвивати концесію в Україні. Але до впровадження концесійних доріг ставиться з обережністю.

В інтерв’ю 24 каналу він пояснив, що це єдиний тип концесії, коли держава має зобов’язання перед концесіонером, а не навпаки.

"Бо, якщо ми здаємо порти, то в концесіонера є великий перелік зобов’язань: інвестиційні, соціальні. Ще й держава отримує концесійний платіж", – зазначає міністр.

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