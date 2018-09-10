Де в Україні найбільше сумують за СРСР: цікаве дослідження

Відродження Радянського Союзу хотів би кожен четвертий мешканець України. Проте попри ностальгію за радянським періодом ідея незалежності України має підтримку абсолютної більшості громадян по всіх регіонах.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного "Кальміуською групою" в партнерстві з компанією GfK Ukraine.

Читайте також: Назад до СРСР: у Росії зібрались повернути "п'ятирічки"

Так, 43% населення загалом вважає, що їхнє життя чи життя їхніх сімей в радянські часи було кращим. Серед мешканців Сходу та Півдня України цей показник становить 50%.

У центральній частині України майже однакова кількість тих, хто вважає, що життя до 1991 року було кращим, та тих, хто так не вважає, – 42% проти 43%.



Де в Україні найбільше сумують за Радянським Союзом/ Джерело: kalmiusgroup.org

Проте на Заході більшість опитаних переконані, що зараз їм живеться краще, ніж жилось їхнім сім'ям у радянський період, – 54% проти 31%.

У всіх регіонах достатньо велика кількість тих, хто не визначився із відповіддю (від 15% до 18%).

Відродження Радянського Союзу хотів би кожен четвертий мешканець України та кожен третій мешканець Донбасу. Водночас, щоб це сталось, не хотіли б 68% та 51%.

Соціологи наголошують, що, незважаючи на такі оцінки радянського часу, ідею незалежності України підтримує абсолютна більшість громадян по усіх регіонах.

Так, 49% населення загалом і 37% жителів Донбасу підтримують декомунізацію в Україні. Натомість третина населення України (34%) і близько половини населення Донбасу (46%) – не підтримують.