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      Де в Україні найдешевший громадський транспорт: цікава інфографіка

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      А по всій Україні – тарифні бунти, люди проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Пасажири протестували у Херсоні, Тернополі. А у четвер, 22 листопада, вийшли на пікет у Києві. Вартість проїзду у приміських маршрутках зросла на декілька гривень.

      Ціни на Київщині підвищили кілька тижнів тому, приблизно на 2-3 гривні. А в Обухові та Борисполі – на 5 гривень. Тож обурені пасажири вимагають знизити ціни на проїзд та звільнити голову управління інфраструктури Київщини – Юрія Чередніченка.

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      "Ми приїхали захищати свої права. У нас знову зросли тарифи на перевезення, у місті працює монополіст. Протягом 11 місяців цього року вони підняли ціни на 67% – було 18 гривень стало 30 гривень", – розповіла житель Обухова Кирило.

      протест київ
      Протест у Києві

      Чередніченко зазначив, що наступного вівторка, 27 листопада, проведуть засідання. До того часу розмовлятимуть із перевізниками всієї області.

      Лідер у рейтингу найдорожчих маршруток серед обласних центрів – Харків, де від жовтня проїзд коштує 8-10 гривень. Ціну підняли на 2,5 гривні. До 8 гривень хотіли підняти вартість проїзду і в Херсоні. Наразі зійшлися на 6 гривнях. В Тернополі ціну хотіли підняти з 5 аж до 9 гривень. Однак, теж зупинилися на 6. Перевізники традиційно підвищення ціни пояснюють здорожчанням пального та бажанням підвищити заробітну плату.

      маршрутки
      Ціни на проїзд у громадському транспорті в Україні

      У збиток працювати ми просто не будемо, не можемо. Ми могли потерпіти трохи, але терпіти весь час, вибачте мене, це ж не вихід з ситуації. Ми просто вбиваємо машини, проїдаємо амортизацію,
      – пояснив перевізник Олександр Штопель.

      Експерти заявили, темою збитковості перевізники можуть маніпулювати.

      "Це відсутність бажання водії, окрім технічних аспектів, переходити на електронний квиток. Адже тоді буде зрозуміло, скільки ти перевозиш і доведеться з цього платити податки. Поки ми не навчимося як країна, як держава і як її жителі платити податки, на жаль, держава не зрушить з місця", – заявив директор програми Інфраструктура майбутнього Українського інституту майбутнього Володимир Шульмейстер.

      А ще ніхто не зобов'язує перевізників оновлювати автопарк чи дбати про безпеку перевезень, як це заведено в Європі. До слова, поки що серед обласних центрів найдешевший проїзд у Полтаві. Там поїздка коштує 4 гривні

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Гроші Новини Херсона Тернопіль Транспорт Ціни Новини Києва протести Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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