Де в Україні отримують найбільшу субсидію: деталі у цифрах

У березні 2019 року монетизовані субсидії через "Укрпошту" отримали один мільйон пенсіонерів на суму 1,9 мільярд гривень.

У прес-службі "Укрпошти" повідомили, що максимальний розмір монетизованих субсидій склав 9 273 гривень.

Детально про монетизацію субсидій та пільг – читайте у матеріалі 24 каналу

У Київській області майже 106 тисяч пенсіонерів отримали понад 190,7 мільйона гривень – це найбільша сума виплачених коштів. У Харківській області більше як 154,8 мільйона гривень виплатили майже 80 тисяч пенсіонерів, а у Львівській області більше як 60 тисяч пенсіонерів отримали понад 114 мільйонів гривень.



Монетизація субсидій в Україні

Максимальний середній розмір субсидій зафіксований у:

• Чернігівській області – 3 042 гривень;

• Івано-Франківській області – 2 801 гривень;

• Волинській області – 2 130 гривень.

Мінімальний середній розмір субсидій отримали:

• Донецька область – 1 493 гривень;

• Миколаївська область – 1 445 гривень;

• Одеська область – 1 258 гривень.

Що таке субсидія?Це цільова і раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібні: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.



Монетизація субсидій в Україні