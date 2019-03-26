Де в Україні їдять найдорожчі бутерброди з ковбасою
Найдорожчі бутерброди з ковбасою на сьогодні їдять жителі Луганської області. Вони віддають 77 гривень за набір продуктів для бутербродів: 500 грамів батона, 400 грамів вареної ковбаси та 100 грамів вершкового масла. З цих продуктів виходить 12 бутербродів.
А найдешевшими бутербродами можна поласувати в Черкаській області – 62,1 гривні за відповідний набір продуктів. Різниця у вартості з Луганщиною становить 15 гривень, або 24%, повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
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Бутерброд з ковбасою за рік подорожчав на 15%, зауважив Дорошенко. У січні 2018 року для приготування 12 бутербродів з ковбасою українці витрачали в середньому 61,2 гривні. А за рік вартість зросла до 70,2 гривні.
Топ-3 області України з найдорожчими бутербродами:
- Луганська область – 77 гривень;
- Одеська область – 75,1 гривні;
- Київ – 74,5 гривні.
Топ-3 області з найдешевшими бутербродами:
- Черкаська область – 62,1 гривні;
- Кіровоградська область – 62,8 гривні;
- Закарпаття – 64,1 гривні.
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Між ними за рівнем цін розташувалися такі області:
- Тернопільська область – 64,8 гривні;
- Чернігівська область – 66,4 гривні;
- Херсонська область – 66,5 гривні;
- Миколаївська область – 67,2 гривні;
- Харківська область – 67,6 гривні;
- Сумська область – 67,9 гривні;
- Вінницька область – 68,1 гривні;
- Полтавська область – 68,2 гривні;
- Івано-Франківська область – 69,4 гривні;
- Хмельницька область – 69,5 гривні;
- Чернівецька область – 70,4 гривні;
- Дніпропетровська область – 70,6 гривні;
- Житомирська область – 70,7 гривні;
- Волинська область – 71, 2 гривні;
- Запорізька область – 71,4 гривні;
- Рівненська область - 71,6 гривні;
- Львівська область – 73,4 гривні;
- Донецька область область – 73,5 гривні;
- Київська область – 74,3 гривні.
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Вартість продуктів для бутерброда з ковбасою:
Батон – 500 грамів найдорожче коштує у Львівській області – 15,3 гривні. Найменшою ціна такого батона – на Миколаївщині – 11,3 гривні.
Ковбаса варена першого сорту – 400 грамів найбільше коштує на Луганщині – 42,3 гривні. А найдешевша така ковбаса у Черкаській області – 29,4 гривні.
Вершкове масло – 100 грамів найдорожчим є у Київській області – 21,6 гривні. Найдешевше таке масло продають на Тернопільщині – 18,5 гривні.