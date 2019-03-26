Де в Україні їдять найдорожчі бутерброди з ковбасою

Найдорожчі бутерброди з ковбасою на сьогодні їдять жителі Луганської області. Вони віддають 77 гривень за набір продуктів для бутербродів: 500 грамів батона, 400 грамів вареної ковбаси та 100 грамів вершкового масла. З цих продуктів виходить 12 бутербродів.

А найдешевшими бутербродами можна поласувати в Черкаській області – 62,1 гривні за відповідний набір продуктів. Різниця у вартості з Луганщиною становить 15 гривень, або 24%, повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

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Бутерброд з ковбасою за рік подорожчав на 15%, зауважив Дорошенко. У січні 2018 року для приготування 12 бутербродів з ковбасою українці витрачали в середньому 61,2 гривні. А за рік вартість зросла до 70,2 гривні.

Топ-3 області України з найдорожчими бутербродами:

Луганська область – 77 гривень;

Одеська область – 75,1 гривні;

Київ – 74,5 гривні.

Топ-3 області з найдешевшими бутербродами:

Черкаська область – 62,1 гривні;

Кіровоградська область – 62,8 гривні;

Закарпаття – 64,1 гривні.

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Між ними за рівнем цін розташувалися такі області:

Тернопільська область – 64,8 гривні;

Чернігівська область – 66,4 гривні;

Херсонська область – 66,5 гривні;

Миколаївська область – 67,2 гривні;

Харківська область – 67,6 гривні;

Сумська область – 67,9 гривні;

Вінницька область – 68,1 гривні;

Полтавська область – 68,2 гривні;

Івано-Франківська область – 69,4 гривні;

Хмельницька область – 69,5 гривні;

Чернівецька область – 70,4 гривні;

Дніпропетровська область – 70,6 гривні;

Житомирська область – 70,7 гривні;

Волинська область – 71, 2 гривні;

Запорізька область – 71,4 гривні;

Рівненська область - 71,6 гривні;

Львівська область – 73,4 гривні;

Донецька область область – 73,5 гривні;

Київська область – 74,3 гривні.

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Вартість продуктів для бутерброда з ковбасою:

Батон – 500 грамів найдорожче коштує у Львівській області – 15,3 гривні. Найменшою ціна такого батона – на Миколаївщині – 11,3 гривні.

Ковбаса варена першого сорту – 400 грамів найбільше коштує на Луганщині – 42,3 гривні. А найдешевша така ковбаса у Черкаській області – 29,4 гривні.

Вершкове масло – 100 грамів найдорожчим є у Київській області – 21,6 гривні. Найдешевше таке масло продають на Тернопільщині – 18,5 гривні.