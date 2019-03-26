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      Де в Україні їдять найдорожчі бутерброди з ковбасою

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      У яких областях Україні найдорожчі продукти для бутербродів з ковбасою
      У яких областях Україні найдорожчі продукти для бутербродів з ковбасою / Фото з відкритих джерел

      Найдорожчі бутерброди з ковбасою на сьогодні їдять жителі Луганської області. Вони віддають 77 гривень за набір продуктів для бутербродів: 500 грамів батона, 400 грамів вареної ковбаси та 100 грамів вершкового масла. З цих продуктів виходить 12 бутербродів.

      А найдешевшими бутербродами можна поласувати в Черкаській області – 62,1 гривні за відповідний набір продуктів. Різниця у вартості з Луганщиною становить 15 гривень, або 24%, повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

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      Бутерброд з ковбасою за рік подорожчав на 15%, зауважив Дорошенко. У січні 2018 року для приготування 12 бутербродів з ковбасою українці витрачали в середньому 61,2 гривні. А за рік вартість зросла до 70,2 гривні.

      Топ-3 області України з найдорожчими бутербродами:

      • Луганська область – 77 гривень;
      • Одеська область – 75,1 гривні;
      • Київ – 74,5 гривні.

      Топ-3 області з найдешевшими бутербродами:

      • Черкаська область – 62,1 гривні;
      • Кіровоградська область – 62,8 гривні;
      • Закарпаття – 64,1 гривні.

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      Між ними за рівнем цін розташувалися такі області:

      • Тернопільська область – 64,8 гривні;
      • Чернігівська область – 66,4 гривні;
      • Херсонська область – 66,5 гривні;
      • Миколаївська область – 67,2 гривні;
      • Харківська область – 67,6 гривні;
      • Сумська область – 67,9 гривні;
      • Вінницька область – 68,1 гривні;
      • Полтавська область – 68,2 гривні;
      • Івано-Франківська область – 69,4 гривні;
      • Хмельницька область – 69,5 гривні;
      • Чернівецька область – 70,4 гривні;
      • Дніпропетровська область – 70,6 гривні;
      • Житомирська область – 70,7 гривні;
      • Волинська область – 71, 2 гривні;
      • Запорізька область – 71,4 гривні;
      • Рівненська область - 71,6 гривні;
      • Львівська область – 73,4 гривні;
      • Донецька область область – 73,5 гривні;
      • Київська область – 74,3 гривні.

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      Вартість продуктів для бутерброда з ковбасою:

      Батон – 500 грамів найдорожче коштує у Львівській області – 15,3 гривні. Найменшою ціна такого батона – на Миколаївщині – 11,3 гривні.

      Ковбаса варена першого сорту – 400 грамів найбільше коштує на Луганщині – 42,3 гривні. А найдешевша така ковбаса у Черкаській області – 29,4 гривні.

      Вершкове масло – 100 грамів найдорожчим є у Київській області – 21,6 гривні. Найдешевше таке масло продають на Тернопільщині – 18,5 гривні.

       

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      Теги: Новини України Ціни Гроші Статистика
      Джерело: 24 канал
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