Де в Європі найвигідніше майнити біткойни: Україна – серед лідерів

Україна посіла перше місце в Європі і четверте місце у світі в рейтингу країн, де найдешевше обходиться майнінг біткойнів.

До таких висновків дійшло американське видання International Business Times, яке проаналізувало дані зі 115 країн світу.

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У зв’язку з різницею вартості електроенергії для населення в різних країнах собівартість майнінгу, тобто видобутку біткойнів коливається від декількох сотень до десятків тисяч доларів.

В Україні майнінг одного біткойна коштує 1852 долари. За нею розташувалися Білорусь (2177 доларів) і Сербія (3133 долари). Тож тут можна майнити біткойни у великий плюс (вартість одного біткойна станом на ранок 1 лютого становила 10 000 доларів). В інфографіці ми показали список країн Європи, де на майнінгу біткойнів можна заробити мінімум у два рази більше, ніж витратити.



Список країн, де на майнінгу біткойнів можна заробити мінімум вдвічі більше

У наступній категорії європейських країн майнити біткойни можна з невеликим доходом. Так, наприклад, у Литві на майнінг біткойна потрібно витратити 5155 доларів, тож дохід складе 4845 доларів. У Нідерландах дохід від майнінгу одного біткойна складе лише 551 долар.



Де вигідно майнити біткони

А далі розташувалися країни Європи, де майнити біткойни взагалі не вигідно. Адже витиратиш на електроенергію значно більше, ніж заробиш за нинішнім курсом біткойна.



У яких країнах краще не займатися майнінгом

У світі найвигіднішою для майнінгу країною стала Венесуела, де видобуток одного біткоіна обходиться в 531 долар. На другому місці у світовому рейтингу – Тринідад і Тобаго, де майнінг коштує 1190 доларів. Третьою країною став Узбекистан. Там видобуток обходиться в 1788 доларів.

Найдорожчою країною для майнінгу виявилася Південна Корея, де видобуток одного біткоіна коштує 26 170 доларів.

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