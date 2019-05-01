Де відбудеться інавгурація Зеленського: прогноз букмекерів

Дата і місце інавгурації Володимира Зеленського – переможця виборів президента України – поки що невідомі. Проте букмекери вже роблять ставки та те, де все ж відбудеться офіційний вступ Зеленського на посаду глави держави.

Найбільш ймовірним місцем для інавгурації Зеленського є Верховна Рада. Коефіцієнт на це складає 1.05 за версією букмекерської компанії "Фаворит Спорт".

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Букмекери також припускають, що команда Зеленського не розглядатиме стандартні варіанти і запропонує зовсім інше місце для інавгурації. Ймовірність такого результату – 3.00.

Менш реальними місцями проведення інавгурації новообраного президента є Майдан Незалежності в Києві – коефіцієнт 5.00 і Маріїнський палац – 7.00.

А найменшими є шанси побачити церемонію інавгурації на НСК "Олімпійський" – коефіцієнт 10.00.

Практика показує, що не завжди події інавгурації розгортаються по протоколу. Цього разу фахівці "Фаворит Спорт" пропонують спрогнозувати кілька іронічних результатів, які траплялися раніше. Наприклад, чи знепритомніє хтось зі солдатів почесної варти або чи зачиняться перед Зеленським двері Верховної Ради. На обидва варіанти компанія пропонує коефіцієнт 10.00.

При цьому відставка або імпічмент президента у перші 100 днів після вступу на посаду більш ймовірні, ніж непередбачені події на інавгурації. Так, спрогнозувати такий результат пропонується з коефіцієнтом 5.00.

Що зараз відомо про інавгурацію Зеленського? 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. Інавгурація новообраного президента має відбутися до 3 червня. У Зеленського переконані, що вона може відбутися 28 або 30 травня, аби президент вже не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів восени залишиться менше півроку.