Де відбудеться Євробачення 2019: названо місто

Пісенний конкурс Євробачення у 2019 відбудеться в Ізраїлі, а саме в місті Єрусалим.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Зазначимо, що переможцем Євробачення 2018 стала учасниця від Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "Toy". Згідно з правилами, наступне Євробачення повинне відбутися у країні, представник якої здобув перемогу у попередньому конкурсі.

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"Нетто, ти принесла велику повагу державі Ізраїль! Наступного року – в Єрусалимі!", – написав Нетаньяху.

До слова, востаннє на Євробаченні Ізраїль перемагав рівно 20 років тому. Так, у 1998 році в англійському Бірмінгемі перемогу у пісенному конкурсі здобула співачка-трансгендер Дана Інтернешнел з піснею Diva.