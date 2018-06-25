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Де відбудеться Євробачення 2019: названо місто

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Де відбудеться Євробачення 2019
Де відбудеться Євробачення 2019 / Фото з вільних мереж

Пісенний конкурс Євробачення у 2019 відбудеться в Ізраїлі, а саме найімовірніше у місті Тель-Авів.

Попередньо у Twitter повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, що Євробачення пройде у місті Єрусалим.

Зазначимо, що переможцем Євробачення 2018 стала учасниця від Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "Toy". Згідно з правилами, наступне Євробачення повинне відбутися у країні, представник якої здобув перемогу у попередньому конкурсі.

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Проте вже 24 червня ізраїльський уряд заявив, що конкурс Євробачення-2019 найімовірніше пройде не в Єрусалимі, а в місті Тель-Авів.

У міністерстві фінансів заявили, що єдиний майданчик, який відповідає стандартам конкурсу Євробачення перебуває у Тель-Авіві. А саме один з павільйонів міського Центру ярмарків. 

Відомо, що остаточне місто проведення стане відомо за підсумками конкурсу серед міст-претендентів, який проведуть всередині країни.

Крім того, на проведення Євробачення-2019 Ізраїль витратить від 16,6 до 22,1 мільйона доларів.

 

 

Теги: Публікації Статті Музика Євробачення Новини Ізраїля Новини культури Євробачення 2018 Нетта Барзілай
Джерело: 24 Канал
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