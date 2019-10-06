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      Де відпочити від міського шуму: фото й відео з козиної ферми на Львівщині

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      Переїхали у село, аби втілити свою найзаповітнішу мрію – так зробило подружжя на Львівщині. Усе для того, аби розводити кіз. У селі облаштували міні-ферму і займаються екотуризмом, аби люди могли відпочити від міського шуму.

      Пара новояворівчан Андрій та Галина уже два роки утримують кілька десятків кіз. Власник сімейного господарства Андрій Маланчак знайомить нас зі своїми кізьми. Розкошують вони на двох сотках подвір'я та частині лісу, що поруч. Про таку місцину із закинутими хатиною і господарськими приміщеннями чоловік розпитав у місцевого, а тепер її орендує.

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      "У мене ще не було кіз, але я всім говорив, що хочу займатись козами, що хочу ферму. І перша моя коза – це привіз мій двоюрідний брат і каже: "От, ти будеш тримати", – розповів власник господарства Андрій Маланчак.

      Вони мають кілька із англонубійської, зааненської та породи Ла-Манч, а ще звичайні кізоньки. Для того, щоб погодувати й напоїти їх, сім'я прокидається о шостій ранку. Андрієві допомагають його дружина Галина, а також двійко дітей — дворічна Алітея та піврічний Ян.

      Козина ферма
      Власник ферми з донькою

      "Були часи, коли в нас ще не було електропастуха і нам потрібно було їх випасати, то Алітея ще була маленька. Я брала її у слінг і ми йшли такі в капелюсі", – повідомила дружина Андрія Галина Маланчак.

      Молоко та сир Андрій з Галиною вже пробували продавати, однак бізнес не пішов. Тому кіз вирішили "перезапустити": цього року вони випасаються, аби наступного давати більше молока. Акцент поки що подружжя робить на екотуризмі: разом облаштували релаксний куточок і гойдалки.

      Козина ферма
      Козина ферма

      "Щоб люди відчували цю свободу, тішились разом із нами. Облаштовую територію так, щоб було цікаво і для дітей, і для дорослих. А щодо молока, то наразі планую здавати його оптом на сироварню, а можливо, якщо щось зміниться, буду сам варити сири", – додав Андрій Маланчак.

      Козина ферма
      Власник козиної ферми

      Таких сімейних ферм, як у Андрія й Галини, на Львівщині з десяток. Прибуток із ведення козиних господарств фермери можуть отримати зі збуту молока й сироваріння.

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      Автор: Юлія Девда
      Теги: Новини України Відпочинок Світ тварин Новини Львова Туристичний бізнес
      Джерело: 24 канал
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