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Де відпочивають українці: Google назвав ТОП-10 запитів

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Де відпочивають українці
Де відпочивають українці / Фото з відкритих джерел

Український офіс Google проаналізував пошукові запити українців та визначив, які країни і курорти найбільше цікавлять наших співгромадян. На основі цього оприлюднили два рейтинги напрямків - для відпочинку за кордоном і всередині України.

Про це пише ain.ua.

Маркерами для Google були слова "відпочинок в ... / отдых в ...". Ці запити аналізували протягом останніх 3 місяців.

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В результаті стало відомо, що для відпочинку за кордоном українці найбільше цікавились Туреччиною, на другому місці Єгипет, а на третьому – Болгарія. Окрім того, у ТОП-10 потрапили такі екзотичні напрямки, як Балі і Таїланд.

Де хочуть відпочивати українці

Де хочуть відпочивати українці

Вся десятка виглядає таким чином:

  1. Туреччина
  2. Єгипет
  3. Болгарія
  4. Грузія
  5. Балі (Індонезія)
  6. Кіпр
  7. Греція
  8. Туніс
  9. Хорватія
  10. Таїланд

Що стосується відпочинку в середині країни, то користувачі найчастіше шукали відпочинок в Затоці, Бердянську та Одесі.

ТОП-10 найпопулярніших місць для відпочинку в Україні:

  1. Затока
  2. Бердянськ
  3. Одеса
  4. Карпати
  5. Кирилівка
  6. Крим
  7. Генічеськ
  8. Скадовськ
  9. Щасливцеве
  10. Залізний Порт

Де хочуть відпочивати українці

Українські курорти не втрачають популярності

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Теги: LifeStyle Техно Google Подорожі Інтернет
Джерело: 24 Канал
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