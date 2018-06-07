Де відпочивають українці: Google назвав ТОП-10 запитів

Український офіс Google проаналізував пошукові запити українців та визначив, які країни і курорти найбільше цікавлять наших співгромадян. На основі цього оприлюднили два рейтинги напрямків - для відпочинку за кордоном і всередині України.

Про це пише ain.ua.

Маркерами для Google були слова "відпочинок в ... / отдых в ...". Ці запити аналізували протягом останніх 3 місяців.

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В результаті стало відомо, що для відпочинку за кордоном українці найбільше цікавились Туреччиною, на другому місці Єгипет, а на третьому – Болгарія. Окрім того, у ТОП-10 потрапили такі екзотичні напрямки, як Балі і Таїланд.

Де хочуть відпочивати українці

Вся десятка виглядає таким чином:

Туреччина Єгипет Болгарія Грузія Балі (Індонезія) Кіпр Греція Туніс Хорватія Таїланд

Що стосується відпочинку в середині країни, то користувачі найчастіше шукали відпочинок в Затоці, Бердянську та Одесі.

ТОП-10 найпопулярніших місць для відпочинку в Україні:

Затока Бердянськ Одеса Карпати Кирилівка Крим Генічеськ Скадовськ Щасливцеве Залізний Порт

Українські курорти не втрачають популярності

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