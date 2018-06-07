Де відпочивають українці: Google назвав ТОП-10 запитів
Український офіс Google проаналізував пошукові запити українців та визначив, які країни і курорти найбільше цікавлять наших співгромадян. На основі цього оприлюднили два рейтинги напрямків - для відпочинку за кордоном і всередині України.
Про це пише ain.ua.
Маркерами для Google були слова "відпочинок в ... / отдых в ...". Ці запити аналізували протягом останніх 3 місяців.
Читайте також: ТОП-10 корисних додатків для подорожі
В результаті стало відомо, що для відпочинку за кордоном українці найбільше цікавились Туреччиною, на другому місці Єгипет, а на третьому – Болгарія. Окрім того, у ТОП-10 потрапили такі екзотичні напрямки, як Балі і Таїланд.
Де хочуть відпочивати українці
Вся десятка виглядає таким чином:
- Туреччина
- Єгипет
- Болгарія
- Грузія
- Балі (Індонезія)
- Кіпр
- Греція
- Туніс
- Хорватія
- Таїланд
Що стосується відпочинку в середині країни, то користувачі найчастіше шукали відпочинок в Затоці, Бердянську та Одесі.
ТОП-10 найпопулярніших місць для відпочинку в Україні:
- Затока
- Бердянськ
- Одеса
- Карпати
- Кирилівка
- Крим
- Генічеськ
- Скадовськ
- Щасливцеве
- Залізний Порт
Українські курорти не втрачають популярності
Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно