Де за кордоном найкраще придбати нерухомість: поради аналітиків, ціни, переваги

Українцям до вподоби закордонна нерухомість на морських курортах. У 2018 порівняно з минулим роком обсяги купівлі, за підрахунками ріелторів, зросли майже на третину.

Найбільший попит мають квартири та будинки в Болгарії, Туреччині та Іспанії. Купують їх, здебільшого, для здачі в оренду або для подальшого перепродажу.

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Зростання попиту експерти пояснюють прийнятними цінами та надзвичайно низькими ставками іпотечних кредитів.

За 50 тисяч євро можна придбати досить непогану нерухомість у Туреччині, Болгарії, Іспанії. Досить великою перевагою є можливість використання банківських програм кредитування під 3-5%: вкладаєте половину вартості цієї нерухомості і потім виплачуєте протягом 10-15 років,

– пояснила аналітик ринку нерухомості Ярослава Чапко.

Найвигідніше купувати житло в кредит в Іспанії. Річні ставки за іпотечними кредитами там від двох з половиною до чотирьох з половиною відсотків. До того ж, видають їх доволі охоче, навіть українцям.



Ціни на нерухомість у Коста-Брава, Іспанія

Для цього необхідно оформити ідентифікаційний номер іноземця, відкрити рахунок в банку та внести завдаток за житло.

Квартира є хорошим бонусом для отримання дозволу на проживання в Іспанії, де з усіх європейських країн його найлегше отримати. Утім, крім житла ще потрібна низка документів та гроші на рахунку. Майже автоматично дозвіл на проживання можна отримати за умови купівлі нерухомості ціною від 500 тисяч євро. Такий покупець стає нефіскальним резидентом і не зобов'язаний сплачувати податки,

– розповіла комерційний директор агентства з нерухомості Валерія Орлова.

Найбільший попит має нерухомість на узбережжі Коста-Брава. Однокімнатні квартири-студіо площею 30-45 квадратних метрів там коштують від 30 тисяч євро – ціна залежить від наближеності до моря. Односпальні квартири, або ті, що в нас вважаються двокімнатними – від 50 тисяч євро. Удвічі дорожчі таунхауси, а ціни на вілли стартують від 200 тисяч євро.

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Вартість комунальних послуг в курортних містах майже така ж, як і в Україні. А от за опалення в Іспанії і в Туреччині платня взагалі відсутня.