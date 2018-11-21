05:50
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Де зараз живе Коломойський: олігарх переїхав у нову країну

      888
      Коломойський розповів, де він зараз проживає
      Коломойський розповів, де він зараз проживає / 24 канал

      Український бізнесмен Ігор Коломойський переконує, що був змушеним тимчасово переїхати зі Швейцарії до Ізраїлю, але водночас запевнив, що незабаром повернеться до Женеви.

      Про це одна із найбагатших осіб України розповіла у коментарі журналістці Соні Кошкіній. Відповідне відео вийшло на її Youtube-каналі.

      Читайте також: Коломойський назвав фаворит у боротьбі за посаду Президента України

      Зауважимо, що інтерв'ю записували в Ізраїлі.

      "Так склалося, за сімейними обставинами... За два тижні, якби ви потерпіли трохи, ми були б у Женеві. Або раніше, можливо. Я вільно переміщаюся", – зауважив він.

      Як переконує олігарх, офіс у цій країні він "тимчасово орендує у своїх друзів".

      До слова, у жовтні журналістка Юлія Мостова сповістила, що Коломойський, який останнім часом проживав у Швейцарії, зняв офіс у Ізраїлі, передає "Гордон".

      Водночас представниця ЗМІ додала, що Коломойський – один із двох олігархів, які залишилися в Україні. Другим вона назвала президента України Петра Порошенка.

      Також у жовтні одне із українських видань писало, що бізнесмен із Женеви поїхав до Ізраїлю на постійне місце проживання.

      Коломойський уже понад місяць не з'являвся у Швейцарії, і все ділові та приватні зустрічі переводить у Ізраїль. Рішення переїхати є і запланованим, і спонтанним одночасно. Після того, як Лондонський суд у грудні 2017 року заарештував частину його майна у рамках тяганини щодо націоналізованого "Приватбанку", зрозумів, що це початок шляху у довгому ланцюжку подій. І що рано чи пізно йому доведеться виїхати з Європи,
      – зазначив співрозмовник ресурсу.

      Читайте також: Як Коломойський програв у судах НБУ майже мільярд гривень: деталі гучної справи

      За його словами, небезпека перебування у Женеві була пов'язаною із запитом з ФБР, який спровокував бізнесмен Вадим Шульман, колишній партнер Коломойського та бізнесмена Ігоря Боголюбова.

      "Коломойський тверезо усвідомлював серйозність свого становища та безальтернативність від'їзду, але до останнього, як міг, відтягував це рішення. Сама думка осісти у Ізраїлі ніколи не викликала у нього захоплення. Коломойський непогано почувався у Європі, любив відпочивати у Греції, мріяв зустріти свою старість у Франції, але завжди розумів, що вимушено осяде у Ізраїлі, оскільки це – держава, яка рідко видає євреїв іншим країнам", – переконувало джерело.

      Нагадаємо, у середині травня Ігор Коломойський зізнався, що востаннє був в Україні у червні 2017 року. За словами олігарха, так довго він не повертався в Україну через суди, пов'язані з "Приватбанком". Водночас він заявив, що побоюється, якщо повернеться в Україну, то може звідси вже не виїхати.

      Теги: Приватбанк Новини Ізраїля Швейцарія Ігор Коломойський Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Нам выбили дверь люди в камуфляже и масках": чем заканчивается забастовка в "ЛНР"
      сьогодні , 04:10 "Нам выбили дверь люди в камуфляже и масках": чем заканчивается забастовка в "ЛНР"
      Денис Казанський 159
      Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      20 листопада , 23:00 Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      Віталій Шабунін 459
      "Євробляхери" думають, що обдурили державу – насправді обдурили їх!
      20 листопада , 22:16 "Євробляхери" думають, що обдурили державу – насправді обдурили їх!
      Артем Овдієнко 627
      Головні новини 20 листопада: Кропивницька область в Україні і скандал із російською контрабандою
      20 листопада , 22:09 Головні новини 20 листопада: Кропивницька область в Україні і скандал із російською контрабандою
      2216
      Міжнародна космічна станція: три чисниці до смерті?
      20 листопада , 22:01 Міжнародна космічна станція: три чисниці до смерті?
      Борис Немировський 667
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Міністр розповів, коли в Україні можуть підвищити пенсійний вік
       29 січня , 10:05
      Банк Януковича вимагає від "Чорноморнафтогазу" більше 150 мільйонів
       1 грудня 2014 , 10:18
      Реал пропустив найшвидший гол у Лізі чемпіонів за останні 10 років після жахливого фейлу
       2 жовтня , 22:59
      Екс-гравець збірної України: Великих експериментів від Шевченка чекати не варто
       15 листопада , 15:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук