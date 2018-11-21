Де зараз живе Коломойський: олігарх переїхав у нову країну

Український бізнесмен Ігор Коломойський переконує, що був змушеним тимчасово переїхати зі Швейцарії до Ізраїлю, але водночас запевнив, що незабаром повернеться до Женеви.

Про це одна із найбагатших осіб України розповіла у коментарі журналістці Соні Кошкіній. Відповідне відео вийшло на її Youtube-каналі.

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Зауважимо, що інтерв'ю записували в Ізраїлі.

"Так склалося, за сімейними обставинами... За два тижні, якби ви потерпіли трохи, ми були б у Женеві. Або раніше, можливо. Я вільно переміщаюся", – зауважив він.

Як переконує олігарх, офіс у цій країні він "тимчасово орендує у своїх друзів".

До слова, у жовтні журналістка Юлія Мостова сповістила, що Коломойський, який останнім часом проживав у Швейцарії, зняв офіс у Ізраїлі, передає "Гордон".

Водночас представниця ЗМІ додала, що Коломойський – один із двох олігархів, які залишилися в Україні. Другим вона назвала президента України Петра Порошенка.

Також у жовтні одне із українських видань писало, що бізнесмен із Женеви поїхав до Ізраїлю на постійне місце проживання.

Коломойський уже понад місяць не з'являвся у Швейцарії, і все ділові та приватні зустрічі переводить у Ізраїль. Рішення переїхати є і запланованим, і спонтанним одночасно. Після того, як Лондонський суд у грудні 2017 року заарештував частину його майна у рамках тяганини щодо націоналізованого "Приватбанку", зрозумів, що це початок шляху у довгому ланцюжку подій. І що рано чи пізно йому доведеться виїхати з Європи,

– зазначив співрозмовник ресурсу.

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За його словами, небезпека перебування у Женеві була пов'язаною із запитом з ФБР, який спровокував бізнесмен Вадим Шульман, колишній партнер Коломойського та бізнесмена Ігоря Боголюбова.

"Коломойський тверезо усвідомлював серйозність свого становища та безальтернативність від'їзду, але до останнього, як міг, відтягував це рішення. Сама думка осісти у Ізраїлі ніколи не викликала у нього захоплення. Коломойський непогано почувався у Європі, любив відпочивати у Греції, мріяв зустріти свою старість у Франції, але завжди розумів, що вимушено осяде у Ізраїлі, оскільки це – держава, яка рідко видає євреїв іншим країнам", – переконувало джерело.

Нагадаємо, у середині травня Ігор Коломойський зізнався, що востаннє був в Україні у червні 2017 року. За словами олігарха, так довго він не повертався в Україну через суди, пов'язані з "Приватбанком". Водночас він заявив, що побоюється, якщо повернеться в Україну, то може звідси вже не виїхати.