Де житимуть принц Гаррі та Меган Маркл після весілля: дані ЗМІ

Весь світ затамував подих та чекає на одну з найбажаніших подій 2018 року – королівське весілля принца Гаррі та акторки Меган Маркл. Наречені вже завершують всі підготування до церемонії. Та громадськість турбує питання, де житимуть новоспечені молодята.

У західних ЗМІ подейкують, що одразу ж після весілля принц Гаррі та Меган Маркл змінять своє місце проживання. Наразі закохані мешкають в невеличкому котеджі на території Кенсінгтонського палацу. Будинок, в якому до вінчання також жили Кейт Міддлтон і принц Вільям, є досить скромним для королівської пари, тому одразу ж після шлюбу новоспечене подружжя займе розкішні апартаменти.

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За неофіційною інформацією, принц Гаррі та Меган Маркл займуть розкішні апартаменти з 21 кімнатою. Раніше вони належали герцогу та герцогині Глостерським. Тепер внук королеви Єлизавети ІІ з нетерпінням чекає на поселення в палаці. Наразі вже зроблений ремонт у всіх кімнатах та висаджено великі хвойні дерева, які захищатимуть королівське подружжя від уваги громадськості.

Відомо, що принц Гаррі сам контролював ремонтні роботи в майбутньому помешканні. Все це для того, щоб одразу ж після весілля оселитись там з новоспеченою дружиною Меган Маркл.



Де житимуть принц Гаррі та Меган Маркл: фото Business Insider



Апартаменти принца Гаррі та Меган Маркл (фото – The Daily Mail)

Нагадаємо, що вінчання принца Гаррі та Меган Маркл заплановане на 19 травня. Церемонія пройде в каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському палаці. Знамениті наречені вже майже закінчили підготовку до найочікуванішого заходу. Вони визначилися з музичним супроводом церемонії, обрали весільну карету, а принц Гаррі вибрав, хто в нього буде за свідка. Оскільки на королівське весілля запросили близько 3 тисячі осіб, більшість не побачить самої церемонії вінчання.