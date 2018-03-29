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Де живуть найбільші любителі шоколаду: цікаве дослідження

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Любителі шоколаду у світі
Любителі шоколаду у світі / Фото з вільних джерел

Науковці провели оригінальне дослідження та проаналізували, де у світі живуть віддані прихильники шоколаду. Рейтинг склали на основі Глобальної бази даних щодо нових продуктів компанії Mintel.

Про це повідомляє видання The Independent.

Згідно із результатами дослідження, очолили цікавий рейтинг жителі Великобританії. У 2017 році кожна людина в цій країні придбала близько 8,4 кілограма шоколаду.

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Британці не єдині, хто полюбляють солодощі. Другий щабель найбільших прихильників шоколаду зайняли жителі Швейцарії. Трійку лідерів замкнула Німеччина. Також до списку країн, які найбільше споживають шоколад, ввійшли Росія та Австрія.


Найбільші любителі шоколаду у світі

Експерти проаналізували зібрані дані та заявили, що кількість виробництва шоколаду впродовж року зросла на 23%. Хоч дослідження було зроблено на піку популярності дієти без цукру, це не повпливало на обіг солодощів. Однак у Mintel пояснили, що здорове харчування призвело до збільшення виробництва веганського шоколаду в Європі. Найбільш популярним цей товар є в Іспанії, Франції та Польщі.

Теги: LifeStyle Рейтинги Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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