Де живуть найщасливіші у світі люди: результат дослідження

Люди у цілому світі стають більш розлюченими, напруженими і стурбованими. Проте, серед інших, є країни, де люди щасливіші за інших.

Так, зі 150 тисяч людей, опитаних у більш, ніж 140 країнах світу, третина сказали, що вони часто зазнають стресу, а щонайменше один з п'яти опитаних відчуває великий сум чи гнів. Таким чином, найбільше негативу відчувають жителі африканського Чаду, на другому місці – сусідній Нігер. До цієї компанії додались також жителі африканського континенту із Сьєрра-Леоне. Такими є результати дослідження Gallup Global Emotions, передає BBC.

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Окрім того, опитування виявило, що рівень стресу у світі лишається на високому рівні, рівні занепокоєння та смутку серед людей у всьому світі також зросли. Близько 39% опитаних сказали, що вони відчували стурбованість напередодні опитування, а 35% - відчували стрес напередодні.

Де ж живуть найщасливіші люди? Схоже, що у Латинській Америці.

Близько 71% опитаних сказали, що вони відчували велике задоволення за день до опитування. Так, серед найбільш позитивних жителів нашої планети опинилися громадяни Парагваю. За ними слідують жителі Панами, Гватемали, Мексики і Сальвадора.



Найщасливіші люди живуть у Парагваї