Де знайти роботу під час карантину: експерти назвали відкриті вакансії

Мільйон українців уже залишились без роботи через карантин. Експерти зазначили, що і ця цифра ще зростатиме, адже ринок праці, фактично, зупинився. Можна знайти вакансію кур'єра чи фармацевта, і компанії навіть готові платити "докарантинні" гроші. Однак місць на всіх не вистачить. Чи є шанс знайти роботу під час карантину – читайте в матеріалі 24 каналу.

Сергій Волинець працює менеджером в одній із компаній. Втім, через карантин він пішов у неоплачувану відпустку. Однак на час такої перерви знайшов іншу роботу.

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Перед тим, як хлопець почав працювати менеджером, він був кухарем. Під час карантину Сергій вирішив згадати попередній фах, і готувати денне меню, яке доставлятимуть людям додому. Він узяв 8 клієнтів, щоб встигати все самому.



Сергій Волинець знайшов роботу під час карантину / Скриншот з відео

На закупівлю продуктів, приготування і доставку йде повноцінний робочий день. Дещо він готує звечора, сніданки – зранку. Згодом хлопець пакує страви, і на електросамокаті доставляє клієнтам. Денне меню оцінив у 200 гривень, тобто, менше, ніж 70 гривень за прийом їжі.

Ці гроші, точно можу сказати, що за 3 дні я вже вийшов у нуль. Десь через тиждень ти будеш максимально бачити картину, який в тебе буде дохід,

– розповів Сергій Волинець.

Протягом перших тижнів карантину мільйон українців уже втратили роботу. Якщо обмежувальні заходи продовжать, рівень безробіття може зрости ще на 2 – 3 мільйони. Втім знайти роботу все ж таки можна. HR-експертка зазначила, що все ще вистачає вакансій кур'єрів.

HR-експертка сайту Rabota.ua Тетяна Пашкіна відзначила, що листоноші Укрпошти мають заробітну плату в розмірі 4 – 7 тисяч гривень. Натомість кур'єри інших приватних компаній отримують дещо інші суми:

Піший кур'єр: це може бути 6 – 12 тисяч гривень;

Людина на автомобілі: 13 – 15 тисяч гривень.

Мені здається, що ці 6 – 8 тисяч гривень можуть впевнено перетворитися на 10 – 16, залежно від того, скільки посилок чи якихось надсилань ця людина зробила,

– зазначила Тетяна Пашкіна.

Також шукають операторів на заправки, касирів, продавців. Зарплати на таких посадах становлять від 6 тисяч гривень у провінції, до вдвічі і більше вищих – у містах-мільйонниках.

Це – докарантинні суми. Можна спробувати працювати з дому – організовувати логістику, розробляти дизайн, викладати іноземні, перекладати з інших мов. Можна спробувати сезонну зайнятість.

Якщо ви контент-менеджер, SMM, копірайтер, хоч трохи вмієте писати тексти, зарплати і вакансії є,

– наголосила Тетяна Пашкіна.

За словами засновника рекрутингової агенції "Борщ" Сергія Марченка, в Україні дуже великий обсяг займає сільське господарство. Оскільки зараз весна, то саме в цій галузі можна знайти роботу на період карантину.

Експерти розповіли, що перехід в іншу галузь або робота, яка не потребує вищої освіти – це не є соромно. Адже це можливість вижити під час кризи і після неї повернутися до улюбленої справи. А, можливо, згодом почати щось своє.



Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу