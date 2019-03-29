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      Дебати без Порошенка, Зеленського та Тимошенко: чому не прийшли лідери виборчої гонки

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      Порошенко та Зеленський не прийшли на дебати, Тимошенко пішла зі студії за кілька хвилин
      Порошенко та Зеленський не прийшли на дебати, Тимошенко пішла зі студії за кілька хвилин / Колаж 24 каналу

      Кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко не прийшли на дебати, що проходять на суспільному телеканалі "UA: Перший". Юлія Тимошенко з'явилася у студії, але через кілька хвилин залишила її.

      Лідерка "Батьківщини" одразу ж заявила, що хотіла б поспілкуватися зі своїми конкурентами із президентських перегонів, але оскільки їх немає, то вона піде.

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      Я прийшла до вас на запрошення на дебати з Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Я прийшла на дебати, але дебатувати нема з ким,
      – сказала Тимошенко.

      Ведучі запропонували Тимошенко дебатувати з представниками громадянського суспільства, які прийшли до студії. Проте, вона відмовилася і пішла з ефіру.

      Попри відсутність опонентів на дебатах все ж залишився інший кандидат у президенти – Анатолій Гриценко.

      Раніше "Українська правда" повідомляла, що жоден з кандидатів не планує приходити на дебати. Так, Володимир Зеленський гастролює туром "Вечірнього Кварталу" містами України, і сьогодні має концерт у Броварах на Київщині.

      Порошенко планує о 21 годині бути в ефірі ТРК "Україна", а Тимошенко – в ефірі ICTV, а потім також планує виступати на каналі Ахметова.

      Топ-5 лідерів президентської гонки:

      1. Володимир Зеленський – 27,6%;
      2. Петро Порошенко – 18,2%;
      3. Юлія Тимошенко – 12,8%;
      4. Юрій Бойко – 11,1%;
      5. Анатолій Гриценко – 8,4%.


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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 ЗМІ
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