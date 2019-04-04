Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

Кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський". Він вважає, що дебати мають бути відкритими для людей та усіх журналістів. Петро Порошенко погодився, але порадив Зеленському ознайомитися з правилами дебатів, які прописані у законі "Про вибори президента України".

Формат дебатів чітко прописаний 62 статтею у законі "Про вибори Президента України".

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Про що йдеться у статті? Передвиборні дебати проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України. Вони можливі, якщо Центральна виборча комісія призначить другий тур. Теледебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин. Теледебати транслюються на UA:Першому Національній суспільній телерадіокомпанії України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами.

Що думає про дебати Володимир Зеленський?

Зеленський записав відеозвернення, у якому звернувся до чинного президента із закликом прийти на дебати на НСК "Олімпійський".

Звертаюсь до Петра Порошенка, ви кличете мене на дебати, мріяли, що я втечу, відморожуся, заховаюсь – ні, я це не ви у 2014 році. Я приймаю виклик,

– сказав Зеленський.

Проте, кандидат у президенти озвучив Порошенку свої умови для проведення дебатів:

Дебати мають бути на стадіоні НСК "Олімпійський"; Усі канали мають право транслювати дебати наживо; Порошенко має визнати що він "йде на дебати не з бидлом, не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з клоуном, не з ватніком, а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським; Кандидати мають пройти медичну експертизу.

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Крім того, у штабі Зеленського заявили, що для проведення дебатів на стадіоні НСК "Олімпійський" їх кандидат очікує виконання всіх умов своїм опонентом на пост президента Петром Порошенком. Йдеться не просто про відповідь – "стадіон або не стадіон", а й про вибачення за те, що говорив на адресу Володимира Зеленського чинний президент.

Зеленський закликав Порошенка до дебатів: дивіться відео

Що думає про дебати Петро Порошенко?

У день першого туру президентських виборів, 31 березня, після оголошення результатів Національного екзит-полу, чинний президент у своєму прес-штабі заявив, що згідно з законом хотів би бачити на дебатах Володимира Зеленського.

Після звернення Володимира Зеленського, Петро Порошенко теж записав відеозвернення, у якому вказав, що погоджується на дебати. "Стадіон, так стадіон", – сказав Порошенко.

Дебати робляться не заради видовища на стадіоні. Дебати – це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни,

– додав Порошенко.

Водночас чинний президент нагадав кандидату, що правила дебатів прописані в законі "Про вибори Президента України", та порадив йому ознайомитися з ними.

Порошенко відповів Зеленському щодо дебатів: дивіться відео

Що відповів "Олімпійський" кандидатам?

На офіційній Facebook-сторінці представники Національного спорткомплексу "Олімпійський" написали, що ані офіційних заяв, ані проектів угод на проведення дебатів не отримували.

Пропозиція одного з кандидатів в президенти провести такі дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві – є його (Зеленського – ред. 24 канал) власною ініціативою,

– зазначили на сторінці.

Ініціатива Володимира Зеленського не обговорювалася з керівництвом держпідприємства та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні.

Що думає Суспільне про дебати на стадіоні?

На Суспільному запевнили, що вони мають технічну можливість провести трансляцію з НСК "Олімпійський" під час дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Щоправда, відповідно до закону, дебати мають проходити у студії (кімнаті) національного мовника.

Тому зараз слово – за ЦВК. Якщо вони ухвалять нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати є можливими. Якщо ні — то це буде шоу, або дискусія, але не дебати,

– констатували у прес-службі мовника.

У свою чергу, керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія у коментарі журналістам 24 каналу розповів, що ситуація між двома кандидатами переросла в інформаційну війну.

Це буде шоу, і воно там (у відео Зеленського, – 24 канал) звучить як ультиматум. Я не думаю, що інший кандидат погодиться на таке. І не думаю, що Зеленський розраховує на те, що Порошенко прийде,

– сказав Аласанія.

Згодом, Зураб Аласанія написав у себе на Facebook-сторінці, що Суспільне починає перемовини з усіма сторонами.

Що відповіли у ЦВК щодо дебатів?

Заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко вважає, що дебати на НСК "Олімпійський" можуть бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними Законом "Про вибори Президента України" теледебатами.

Радченко вважає, що кандидати на пост голови держави мають на увазі форму агітації, яка врегульована статтею 58 закону про вибори президента щодо "проведення публічних дебатів, дискусій, прес-конференцій". За його словами, такі дебати мають оплачуватися з виборчих фондів кандидатів.

Можливо, обидва кандидати погано читали закон. Є передвиборні теледебати, 62-га стаття закону і постанова ЦВК стосується саме цього,

–додав заступник голови ЦВК.

Він нагадав, що до моменту прийняття ЦВК підсумкового протоколу про результати голосування 31 березня та оголошення повторного голосування агітація кандидатів на пост Президента України не дозволяється.

Що думає МВС про дебати кандидатів на "Олімпійському"?

Міністерство внутрішніх справ України готове забезпечити безпеку дебатів між лідерами президентської гонки Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на стадіоні НСК "Олімпійський".

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко написав у себе на Facebook-сторінці, що співробітники міністерства – Національна поліція, Національна гвардія, та ДСНС вже мають досвід роботи на стадоні.

Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА у травні минулого року провели без проблем,

– написав Шевченко.

Тож підрозділи МВС України готові забезпечити охорону публічного порядку і безпеки на "Олімпійському" під час президентських дебатів.

Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.