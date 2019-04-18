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      Дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському": про що вже домовилися штаби кандидатів

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      Дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському": деталі перемовин штабів
      Дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському": деталі перемовин штабів / Колаж 24 канал

      Члени штабів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського провели консультації у МВС щодо проведення дебатів на НСК "Олімпійський" у Києві. Окрім них, також у міністерстві були присутніми представники самого стадіону, а також МВС, ДСНС, СБУ, Держслужби охорони та Суспільного.

      Як розповів керівник державного мовника Зураб Аласанія, команду Зеленського представляли Андрій Богдан, Сергій Шефір і Кирило Тимошенко, натомість з боку Порошенка були Віталій Ковальчук, Артур Герасимов і Денис Семенов.

      Читайте також: Як "Олімпійський" готується до дебатів між Порошенком і Зеленським: фото, відео

      Представники штабів Порошенка (ліворуч) і Зеленського (праворуч)

      Також керівник Суспільного оприлюднив план "Олімпійського" під час дебатів. На схемі, зокрема, видно, яким буде розподіл двох сцен і двох фан-зон. Щоправда, цей план поки не затверджено.

      Олімпійський, дебати, Порошенко, Зеленський, вибори, Київ, Аласанія
      Який вигляд матиме "Олімпійський" під час дебатів: схема 

      Крім того, за словами Аласанії, буде два телесигнали, телетрансляцій, схоже, також буде дві, а концертів взагалі планують чотири: по два до та після від кожного з кандидатів.

      Про що ще домовилися штаби Порошенка та Зеленського:

      – трибуни ділять не вздовж, а поперек;

      – символіку партій використовувати заборонено;.

      – артистів з піснями запускають по черзі;

      – квитки ділять навпіл для прихильників кожного з кандидатів і обидва штаби розповсюджують свої перепустки;

      – час початку концертів – 16:00
      – час початку дебатів – 19:00.

      Які позиції не узгодили штаби Порошенка та Зеленського:

      – кожному з кандидатів ставитимуть по три чи по чотири запитання;

      – хто вестиме дебати;

      – трансляцію забезпечуватимуть за допомогою однією пересувної телевізійної станції чи двох;

      – одну трансляцію будуть віддавати всім каналам, чи кожен штаб веде свою зйомку та віддає своїм каналам.

      Перемовини щодо визначених пунктів продовжать телефоном Семеном і Тимошенко.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Водночас Аласанія запевнив, що обидва кандидати точно прийдуть на дебати на НСК "Олімпійський", і розпочнеться захід 19 квітня між 19:00 та 20:00. Однак, відповідно до закону, підкреслив очільник Суспільного, це радше буде шоу, а не дебатами. 

      "Чи братиме участь в організації заходу Суспільне? Ні. Ми продовжуємо дотримуватись закону ьа здорового глузду: змістовні дебати мають відбутись в студії НСТУ 19 квітня в часовому проміжку від 20:00 до 21:00 (якщо інше не вирішить Центральна виборча комісія)", – додав він.

      19 квітня представники штабів у такому ж складі проведуть консультації з ЦВК.

      Як розгорталася епопея навколо дебатів на "Олімпійському"?Згідно з результатами першого туру президентських виборів в Україні, до другого туру вийшли чинний глава держави Петро Порошенко (15,95%) і шоумен Володимир Зеленський (30,24%). Відразу після оголошення результатів екзит-полу 31 березня Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати.

      За якийсь час Зеленський записав відеозвернення, у якому сам запросив Порошенка на дебати. При цьому він висунув своєму опоненту декілька вимог: серед них – проведення дебатів на НСК "Олімпійський" та здача аналізів на наркотичну і алкогольну залежність. Порошенко відповів йому теж відеороликом, у якому сказав: "Стадіон, так стадіон".

      Після довгих суперечок довкола часу, місця та дати проведення дебатів, кандидати, здається, досягли згоди.

      Дебати, Олімпійський, вибори, кандидати, Порошенко, Зеленський
      10 фактів про теледебати кандидатів на посаду президента

       

       

      дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському": хроніка останніх подій 
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      Теги: Суспільне Телебачення Зураб Аласанія НСК Олімпійський Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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