Дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському": про що вже домовилися штаби кандидатів

Члени штабів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського провели консультації у МВС щодо проведення дебатів на НСК "Олімпійський" у Києві. Окрім них, також у міністерстві були присутніми представники самого стадіону, а також МВС, ДСНС, СБУ, Держслужби охорони та Суспільного.

Як розповів керівник державного мовника Зураб Аласанія, команду Зеленського представляли Андрій Богдан, Сергій Шефір і Кирило Тимошенко, натомість з боку Порошенка були Віталій Ковальчук, Артур Герасимов і Денис Семенов.

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Представники штабів Порошенка (ліворуч) і Зеленського (праворуч)

Також керівник Суспільного оприлюднив план "Олімпійського" під час дебатів. На схемі, зокрема, видно, яким буде розподіл двох сцен і двох фан-зон. Щоправда, цей план поки не затверджено.



Який вигляд матиме "Олімпійський" під час дебатів: схема

Крім того, за словами Аласанії, буде два телесигнали, телетрансляцій, схоже, також буде дві, а концертів взагалі планують чотири: по два до та після від кожного з кандидатів.

Про що ще домовилися штаби Порошенка та Зеленського:

– трибуни ділять не вздовж, а поперек;

– символіку партій використовувати заборонено;.

– артистів з піснями запускають по черзі;

– квитки ділять навпіл для прихильників кожного з кандидатів і обидва штаби розповсюджують свої перепустки;

– час початку концертів – 16:00

– час початку дебатів – 19:00.

Які позиції не узгодили штаби Порошенка та Зеленського:

– кожному з кандидатів ставитимуть по три чи по чотири запитання;

– хто вестиме дебати;

– трансляцію забезпечуватимуть за допомогою однією пересувної телевізійної станції чи двох;

– одну трансляцію будуть віддавати всім каналам, чи кожен штаб веде свою зйомку та віддає своїм каналам.

Перемовини щодо визначених пунктів продовжать телефоном Семеном і Тимошенко.

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Водночас Аласанія запевнив, що обидва кандидати точно прийдуть на дебати на НСК "Олімпійський", і розпочнеться захід 19 квітня між 19:00 та 20:00. Однак, відповідно до закону, підкреслив очільник Суспільного, це радше буде шоу, а не дебатами.

"Чи братиме участь в організації заходу Суспільне? Ні. Ми продовжуємо дотримуватись закону ьа здорового глузду: змістовні дебати мають відбутись в студії НСТУ 19 квітня в часовому проміжку від 20:00 до 21:00 (якщо інше не вирішить Центральна виборча комісія)", – додав він.

19 квітня представники штабів у такому ж складі проведуть консультації з ЦВК.

Як розгорталася епопея навколо дебатів на "Олімпійському"?Згідно з результатами першого туру президентських виборів в Україні, до другого туру вийшли чинний глава держави Петро Порошенко (15,95%) і шоумен Володимир Зеленський (30,24%). Відразу після оголошення результатів екзит-полу 31 березня Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати.



За якийсь час Зеленський записав відеозвернення, у якому сам запросив Порошенка на дебати. При цьому він висунув своєму опоненту декілька вимог: серед них – проведення дебатів на НСК "Олімпійський" та здача аналізів на наркотичну і алкогольну залежність. Порошенко відповів йому теж відеороликом, у якому сказав: "Стадіон, так стадіон".



Після довгих суперечок довкола часу, місця та дати проведення дебатів, кандидати, здається, досягли згоди.



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