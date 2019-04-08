13:26
8 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, 6 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Дебати між Порошенком та Зеленським: чи готуються до них у "Олімпійському"

      238 Читать новость на русском

      У другий тур президентських виборів пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський. Тепер вся країна очікує на майбутні дебати, які, за вимогою Зеленського, можуть відбутися на НСК "Олімпіський" у Києві. Журналісти 24 каналу з'ясували, чи готуються до на стадіоні до зустрічі кандидатів.

      Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.

      Читайте також: "Гра престолів" або сумнівна комедія: реакція іноземних ЗМІ на дебати в Україні

      Й зазначив, що зараз стадіон працює у звичайному режимі й немає навіть натяку на підготовку до майбутніх дебатів.

      Крім цього, журналісти 24 каналу поспілкувалися з працівниками "Олімпійського". Про дебати між Зеленським та Порошенко вони нічого не знають, а квитки продають поки лише на футбольні матчі.

      Зазначимо, що 8 квітня Володимир Зеленський у черговому відеозверненні зазначив, що його дебати з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" у Києві відбудуться 19 квітня.

      Напередодні Порошенко наголошував, що на "Олімпійському" чекатиме на Зеленського 14 квітня. Також він закликав глядачів відвідати захід, а всі телеканали – його висвітлити.

      Історія з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть? Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві.

      Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      У ЦВК наголосили, що офіційні дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком за кошт державного бюджету мають проводитися у студії Суспільного. 

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Крім цього, там зазначили: витрати на теледебати між Зеленським і Порошенком на НСК "Олімпійський" можуть обійтися в один мільйон доларів. Також представники мовника пообіцяли провести жорсткі дебати.

      blog_ava
      Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
      сьогодні
      10264
      Теги: Петро Порошенко Новини політики Новини Києва Новини України Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні , 13:01 Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      Юлія Гілей 41479
      Зеленский или Порошенко: кто получит голоса проигравших
      сьогодні , 12:12 Зеленский или Порошенко: кто получит голоса проигравших
      Блог Медіа 1359
      Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      сьогодні , 11:30 Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      280
      Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
      сьогодні , 10:00 Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
      10263
      "Ракетчик" Трамп, "переполненные" Штаты и коварный #MeToo – главные новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 "Ракетчик" Трамп, "переполненные" Штаты и коварный #MeToo – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 306
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук