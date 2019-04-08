Дебати між Порошенком та Зеленським: чи готуються до них у "Олімпійському"

У другий тур президентських виборів пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський. Тепер вся країна очікує на майбутні дебати, які, за вимогою Зеленського, можуть відбутися на НСК "Олімпіський" у Києві. Журналісти 24 каналу з'ясували, чи готуються до на стадіоні до зустрічі кандидатів.

Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.

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Й зазначив, що зараз стадіон працює у звичайному режимі й немає навіть натяку на підготовку до майбутніх дебатів.

Крім цього, журналісти 24 каналу поспілкувалися з працівниками "Олімпійського". Про дебати між Зеленським та Порошенко вони нічого не знають, а квитки продають поки лише на футбольні матчі.

Зазначимо, що 8 квітня Володимир Зеленський у черговому відеозверненні зазначив, що його дебати з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" у Києві відбудуться 19 квітня.

Напередодні Порошенко наголошував, що на "Олімпійському" чекатиме на Зеленського 14 квітня. Також він закликав глядачів відвідати захід, а всі телеканали – його висвітлити.

Історія з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть? Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві.



Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



У ЦВК наголосили, що офіційні дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком за кошт державного бюджету мають проводитися у студії Суспільного.



Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Крім цього, там зазначили: витрати на теледебати між Зеленським і Порошенком на НСК "Олімпійський" можуть обійтися в один мільйон доларів. Також представники мовника пообіцяли провести жорсткі дебати.