Дебати на стадіоні – це агітація, – Айвазовська

Про підготовку до другого туру виборів, заповненість дільничих комісій, перетікання представників ОВК та дебати – у прямому ефірі 24 каналу розповіла голва громадської організації "Опора" Ольга Айвазовська.

– За інформацією громадської організації "Опора", усі виборчі дільниці створені. Ти не менше, останні дні – це було важко. Кандидат Петро Порошенко за власними поданнями заповнив 38% від загальної кількості членів ДВК, які повинні були бути. Кандидат Володимир Зеленський – 48%. І ще 14% були на відповідальності безпосередньо на відповідальності окружних виборчих комісій.

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– Я б не стверджувала, що це навмисно, тому що репутаційні ризики для кандидата, який би йшов на системний зрив, дуже високі. Якби там не було, ми ще стоїмо на порозі парламентських виборів. Тому політики після президентських виборів не підуть з політичної арени та можуть завести великі фракції до парламенту. Вибори 21 квітня – це не останній бій.

– Перетікання представників ОВК має регіональну специфіку і скоріше говорять про не системність щодо кандидата Володимира Зеленського. Ми бачили, коли члени ОВК від Гриценка, Тимошенко та інших цього разу вже були заявлені від Зеленського. Проте їх відсоток є дуже низьким. До Порошенка є перетікання від тих кандидатів, які мали ознаки технічних.

– Дебати на НСК "Олімпійський" – це агітаційний захід, який має ознаки дебатів, але їх не можна вважати офіційними, тому що правила встановлює не незалежний мовник, а політтехнологи двох кандидатів.

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