Порошенко приїхав на дебати на Суспільне, Зеленський – ні

Після дебатів на НСК "Олімпійський" кандидат у президенти Петро Порошенко прибув на теледебати у студію Суспільного.

Центральна виборча комісія дозволила перенести дебати на "Суспільному" з 20 години на 21:00, аби кандидати мали змогу взяти участь у неофіційних дебатах на НСК "Олімпійський". Та Зеленський ще 18 квітня повідомив, що на теледебати не прийде .

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Порошенко приїхав на дебати на Суспільному

Онлайн-трасляцію теледебатів на Суспільному дивіться тут.

За попередніми підрахунками на дебати на "Олімпійський" прийшли подивитись 22 тисячі українців. За інформацією Порошенка, – 60 тисяч людей. На їх проведення кандидати витратили з власних коштів від 6 до 8 мільйонів гривень.

Головні тези Порошенка та Зеленського, що пролунали під час дебатів на стадіоні – читайте у матеріалі 24 каналу.