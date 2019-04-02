Дебати перед другим туром виборів президента можуть стати обов'язковими: з'явився законопроект

У Верховній Раді зареєстрували проект закону про обов'язкове проведення дебатів між кандидатами перед другим туром президентських виборів в Україні. Це задля того, щоб кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко зустрілися і відповіли на питання виборців та опонентів.

Автори проекту закону про обов’язкові дебати– народні депутати від партії "Блок Петра Порошенка" Ірина Геращенко та Марія Іонова.

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"Цей законопроект, до речі, я реєструвала і в ВР попереднього скликання – аби примусити прийти на дебати Януковича (з Ющенком у 2004 році, – ред.), який також ховався", – повідомила Геращенко.

Вона додала, що попереднього разу Партія регіонів не підтримала навіть внесенння законопроекту у порядок денний парламенту.

Геращенко переконана, що "Зеленський боїться дебатів".

Ну, якщо Зеленський боїться дебатів, можна запросити на дебати Голобородька. Нехай так,

– іронічно резюмувала Геращенко.

Після оголошення даних екзит-полу першого туру виборів, Порошенко викликав Зеленського на дебати, і останній погодився. Чинний президент переконаний, що обговорення між ними є обов'язковим.

Тим часом, на сайті електронних петицій президента України з'явилася петиція про публічні дебати кандидатів у президенти. Там йдеться про те, що потрібно обовʼязково проводити публічні дебати кандидатів в президенти, адже українці повинні знати про плани кандидатів, їх команду і перспективи розвитку країни при їх президентстві.

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Згідно з законом, дебати між кандидатами у президенти мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня та мають тривати у прямому ефірі не менше 60 хвилин у проміжку між 19 та 22 годинами. Суспільне вже готується проводити дебати та планує провести перемовини на цю тему зі штабами Зеленського і Порошенка.

Проте у виборчому штабі Зеленського вже починають відхрещуватися від дебатів. Там кажуть, що у проведенні таких "собачих боїв" просто немає сенсу. У Зеленського вважають, що обговорювати свою програму та план дій із Порошенком їхній кандидат не повинен.

"Яке питання до Зеленського може бути від Порошенка, який вважає його маріонеткою Коломойського? Може, він з Коломойським влаштує дебати? Чи Коломойський з Медведчуком?", – сказав радник Зеленського Руслан Рябошапка.

А політолог і спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що кандидат готовий до дебатів з Порошенком, однак вони не мають пересікатися із графіком Зеленского як художнього керівника студії "Квартал 95".

Що таке дебати і для чого вони потрібні? Дебати – це чітко структурований публічний обмін думками між двома сторонами, у цьому разі – між кандидатами у президенти. Мета учасників дебатів – переконати аудиторію у правильності позиції кожного з них. А ще учасники дебатів намагаються сформувати у слухачів позитивне враження та ставлення до себе.



Дебати – складова демократичного процесу виборів. У такому форматі виборцям зручніше порівняти позиції політиків і зрозуміти, наскільки кандидат у президенти вірить у те, що він планує зробити, чи зможе він це виконати. Дебати – не найоб’єктивніший варіант, але він важливий для виборчого процесу.