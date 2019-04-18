Дебати Порошенка і Зеленського: чому все так складно і які шанси на побачення?

Відкрита дискусія Петра Порошенка і Володимира Зеленського могла б дати відповідь на багато запитань щодо цієї президентської кампанії. Але шанси на дебати поки що залишаються примарними…

"Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь?" – сказав Володимир Зеленський у своєму ролику-ультиматумі тиждень тому і запросив Петра Порошенко провести дебати на НСК "Олімпійський".

"Окей", – подумав Порошенко і погодився. Запросив свого опонента на 14 квітня, запропонувавши провести їх в три етапи. Але дебатів не вийшло. Зеленський категорично відмовився приходити на стадіон в цей день. Потім пояснив, що проти нього готувалися провокації. Правда це чи ні, ми ніколи не дізнаємося...

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Але дебати перетворилися на прес-конференцію Порошенка. Наївно навіть було думати, що Зеленський прийшов би тоді у неділю. Адже всі чудово знали – його не буде. Тому заздалегідь все було готове для проведення прес-конференції, а не обговорення програм обома кандидатами.

Хоча на місці Зеленського я б теж не прийшла. Адже під стадіоном на нього очікувала група підтримки Порошенка. Ні для кого не секрет, що Петро Олексійович має можливість (і постійно нею користується!) збирати бюджетників. Автобуси та списки ми бачили всі 5 років чи не на кожному масовому заході за участі президента. Але вигукування натовпом образ в бік Зеленського, заклики молодого крила БПП зі сцени, розповсюдження наліпок, агіток проти нього – це на дебати зовсім не схоже. Ну і так насправді не запрошують…

Чи бажає справжніх дебатів Зеленський?

Я думаю, пропозиція проводити їх на стадіоні передбачала якраз, що Порошенко відмовиться від цієї пропозиції через те, що він є зашкарублим політиком, не здатним змінювати формат. Але Порошенко погодився. І ми побачили ще цілий ланцюжок вимог до дебатів: і Тимошенко, як модератор, і лише одна дата – жодних інших.

Вибору не залишалося, як узгодити їхнє проведення. Але домовилися лише про спільні місце та дату: НСК "Олімпійський", 19 квітня. В цей же день мають відбутися офіційні дебати в студії "Суспільного", які передбачені Законом "Про вибори Президента України".

Чому я підкреслюю офіційність цих дебатів. Те, що відбувається на стадіоні не є дебатами, це формат передвиборчої агітації Порошенка та Зеленського. І всі витрати на цей захід мають бути з їхніх виборчих фондів. Також телеканали не можуть їх просто так транслювати, лише за наявністю угоди з обома кандидатами та оплатою ефірного часу з їхніх виборчих фондів, і з поміткою "передвиборча агітація". Тож вимога Зеленського з того ж самого ролику, що всі телеканали мають право це показувати є не досить правомірною.

Із ефіром на "Суспільному" ситуація інша. Вони передбачені законом та їхнє проведення ще у 2014-му розтлумачила ЦВК. У постанові чітко встановлено, що починаються дебати о 20:00, і розписано по-хвилино, як саме вони проходять, кому скільки часу і на що передбачено. На стадіоні ж можуть робити, як завгодно чи як домовляться.

Але! Зеленський наполягає і, як наразі ми бачимо, не приймає іншого часу на стадіоні, як 19:00. Пропозиція Порошенка: 16:00 – 18:00, аби встигнути ще й на ефір "Суспільного". Раніше Порошенко заявив, що не порушуватиме Закон і не ігноруватиме дебати на "UА:Першому". Тож там пообіцяв з'явитися. Натомість Зеленський назвав цей формат застарілим. Можливо, й так. Але Закон поки ніхто не змінював.

Тож маємо таку ситуацію: малоймовірно, що Зеленський прийде до 18:00 на стадіон. Скоріш за все, він з'явиться у свій встановлений час – 19:00. Тому два кандидати елементарно розминуться. Кожен зможе агітувати за себе, так і не зустрівшись на розмову. Про можливі провокації між прихильниками двох кандидатів годі й казати – це буде надскладна робота для поліції.

Таким чином, Порошенко з'явиться на 16:00, почекає, можливо навіть до 19:00 дочекається Зеленського і запросить його поїхати разом. Якщо Зеленський відмовиться, Порошенко поїде сам. А час, передбачений на дебати на "Суспільному", віддадуть йому для передвиборчої агітації. Тож сподіватися на дебати і в такому форматі не варто.

Але Порошенку з його рейтингом та, майже нереалістичною можливістю наздогнати суперника у другому турі, втрачати немає чого. Тому він може піти ва-банк, і проігнорувати дебати на "Суспільному", щоб все ж таки перетнутися із Зеленським на "Олімпійському".

Лише в такому разі ми зможемо побачити розмову двох кандидатів. Їх манеру спілкування, можливо їхнє бачення на подальший розвиток країни. Або ж – дебати перетворяться на розважальне шоу – з формою, але без змісту.

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