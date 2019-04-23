Дебати Порошенка і Зеленського: українці назвали переможця дискусії

Дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком відбулися 19 квітня на НСК "Олімпійському". Присутніми на стадіоні були понад 20 тисяч глядачів, ще 80% українців дивилися трансляцію дискусії політиків. Більшість глядачів переконані, що лідер "95 Кварталу" переміг чинного главу держави під час дебатів.

Як йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 49,5% українців переконані у перемозі Зеленського, 14% віддали свій голос Порошенку, ще 33% вважають, що дебати закінчились внічию.

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Водночас, 12% опитаних зауважили, що після дебатів їхнє ставлення до Зеленського погіршилось, а 27% – що покращилось. У той же час, ситуація з Порошенком дещо інша: 30% громадян змінили ставлення до чинного президента у гіршу сторону, і лише 7% покращили.

Якщо брати окремо прихильників обох кандидатів, то 76% виборців шоумена вважали, що він переміг на дебатах, 1% віддали перемогу Порошенку, а 20% вирішили, що була нічия.

Серед прихильників глави держави 52% віддали перемогу йому, 4% – Зеленському, і 41% визначили, що була нічия.

Серед тих, хто на момент опитування, яке проводилось у суботу, 20 квітня, ще не визначився з кандидатом, 35% віддали перемогу Зеленському, 4% – Порошенку, 50% вирішили, що була нічия.

За даними КМІС щодо впливу дебатів на рейтинги кандидатів, то виглядає так, що вони не мали вирішального значення. Найімовірніше, в останні два дні перед виборами 19-20 квітня продовжувалась тенденція, започаткована раніше: зростання рейтингу Зеленського та зменшення рейтингу Порошенка. Дебати не прискорили, та не загальмували ці зміни.

Загалом за дебатами спостерігали 80% українців. Більшість з них дивилися трансляцію на телебаченні, решта – дивились чи слухали дискусію в інтернеті, по радіо.

Дебати Зеленського і Порошенка на "Олімпійському": відео

Як пройшли дебати Порошенка і Зеленського?Дебати розпочалися на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19 годині і тривали 60 хвилин. Ведучими стали Олена Фроляк від штабу Зеленського та Андрій Куликов від штабу Порошенка. На стадіоні були встановлені дві сцени для кожного з кандидатів, однак глава держави прийшов на сцену до свого конкурента після виконання державного гімну. Опісля кандидати почали ставити один одному питання, та відповідати на них. Під час дискусії вони не стримували емоцій та висували один одному чимало звинувачень.



Зеленський за результатами жеребкування першим звернувся до українців. Він сказав, що сам голосував за Порошенка у 2014 році, але помилився, адже чинний президент не виконав своїх передвиборчих обіцянок і не виправдав покладених на нього сподівань українців.



Порошенко у свою чергу наголосив, що Зеленський буде слабким президентом і не зможе протистояти ризику повернення України до Росії-агресора. Тому, для держави існують великі ризики.



Проведення дебатів на "Олімпійському" обійшлося у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну заплатили виборчі фонди кандидатів у президенти.