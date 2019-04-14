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      Дебати Порошенка на "Олімпійському": скільки людей відвідали захід

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      НСК "Олімпійський" 14 квітня в день проведення дебатів Петра Порошенка
      НСК "Олімпійський" 14 квітня в день проведення дебатів Петра Порошенка / 24 канал

      На дебати, які 14 квітня на НСК "Олімпійський" проводив кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко, прийшло близько 5 тисяч осіб.

      Таку статистику озвучили у Нацполіції. Правоохоронці від ранку посилено охороняли прилеглу до стадіону територію.

      Читайте також: Порошенко на стадіоні і Зеленський в онлайні: головне про дебати на "Олімпійському" 14 квітня

      Своєю чергою, прес-секретар чинного президента Святослав Цеголко повідомив іншу цифру. Так, за підрахунками штабу Порошенка захід відвідали 20 тисяч осіб. В СБУ, до речі, запевняють, що дебати Порошенка охороняли 15 тисяч правоохоронців.

      Поліція спільно з Національною гвардією забезпечили публічну безпеку під час проведення мирного зібрання громадян, на якому були присутні до 5 тисяч людей. Поліцейські забезпечили безпеку дорожнього руху, адже багато громадян рухалися і по проїжджій частині дороги,
      – повідомив заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич.

      Також у поліції додали, що під час цього заходу було спокійно, він пройшов без інцидентів, мирно. Проте в час проведення дебатів Петра Порошенка до поліції надійшла низка дзвінків про замінування у різних куточках столиці.


      Охороняла НСК навіть кінна поліція

      Зокрема, зловмисники повідомили про "мінування" Майдану Незалежності, 3 готелів і одного ТРЦ. Правоохоронці перевірили всі зазначені об’єкти, евакуювали 1500 осіб та не знайшли небезпечних предметів.

      Так, 14 квітня на дебати, анонсовані чинним главою держави і кандидатом у президенти Петром Порошенком, не прийшов його опонент Володимир Зеленський. Про те, що його не слід очікувати Зеленський повідомляв раніше, запрошуючи, своєю чергою, на стадіон Петра Порошенка, проте у інший день та в інший час.

      Що ще відомо про передвиборчу боротьбу між Зеленським і Порошенком?Окрім дебатів на "Олімпійському", Зеленський ще запропонував, щоб кожен із кандидатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги.

      За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.

      За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився.

      Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.


      Рейтинги кандидатів перед другим туром президентських виборів

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Поліція НСК Олімпійський Фейкові замінування
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