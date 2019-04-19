Дебати Порошенка на Суспільному: у студії перебуває особа, що готує замах на президента

Під час дебатів на "Суспільному" ведуча Мирослава Барчук повідомила, що у залі перебуває особа, яка може "здійснити терористичний акт".

Як вона сповістила, про це представників державного мовника повідомили правоохоронці.

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"Мене просять сказати це в ефірі, і я оголошую це для того, щоб той, хто боїться, покинув залу", – заявила Барчук.

За її словами, вищезазначена інформація є пов'язаною із дзвінком на "102", і це міг бути замах на Порошенка.

Зауважимо, чинний президент оголосив, що все ж залишається у студії.

"Я теж залишаюся, Петре Олексійовичу, тому що це моя робота, я – ведуча шоу", – відповіла модератор.

У поліції, зі свого боку, зауважили, на лінію 102 жодні повідомлення щодо можливого теракту на Суспільному до них не надходили. Щоправда, тут сповістили, що до них надходили повідомлення про нібито мінування "Олімпійського" упродовж 19 квітня, коли на стадіоні мали відбутися дебати між Порошенком і Зеленським.

Натомість слова Барчук підтвердили у Службі безпеки. За словами речниці СБУ Олени Гітлянської, це було повідомлення від аноніма та воно є аналогічним із заявами про мінування "Олімпійського".

"СБУ зафіксувала анонімний дзвінок про нібито мінування Суспілььного телебачення. Ми не виключаємо, що він надійшов з території Росії", – розповіла Гітлянська.

Участь на дебатах на Суспільному брав лише Петро Порошенко, оскільки напередодні Володимир Зеленський відмовився це робити. Через те, що до цього кандидати у президенти проводили дискусію на «Олімпійському», то ЦВК постановило перенести дебати на Суспільному на 1 годину вперед – з 20:00 до 21:00.

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