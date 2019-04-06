Дебати Порошенка та Зеленського на "Олімпійському" опинилися під загрозою

З 19 по 21 квітня на Національному спорткомплексі "Олімпійський" у Києві стовідсотково відбудуться не політичні, а книжкові дебати. А саме Київський міжнародний книжковий ярмарок "Медвін: Книжковий світ".

3 квітня переможець першого туру президентський виборів в Україні лідер "Кварталу 95" і шоумен Володимир Зеленський запропонував другому у перегонах Петрові Порошенку взяти участь з ним у дебатах на НСК "Олімпійський" у Києві. Чинний український гарант, зі свого боку, погодився на таку умову.

Щоправда, відповідно до закону, дебати проводять у студії (кімнаті) національного мовника, яким є суспільне. Щоправда, у такому разі мовиться про той випадок, коли витрати на захід йдуть з державного бюджету.

Що ще відомо про дебати кандидатів у президенти? Згідно зі статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня – остання п’ятниця перед другим туром, який заплановано на 22 число. Водночас вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів. За відмову від участі у обидвом кандидатам нічого не загрожує.

Раніше представники "Олімпійського" заявляли, що до них ані офіційні заяви, ані проекти угод на проведення дебатів від жодного з кандидатів не надходили. Крім того, заступник гендиректора спорткомплексу Віктор Анісімов запевняв, що 19 квітня стадіон буде вільним.

Однак стало відомим, що саме цього дня тут розпочинається Київський міжнародний книжковий ярмарок "МЕДВІН: Книжковий світ" і триватиме він до 21 квітня. Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці події.

Ми займаємось своєю справою та готуємо нашу з Вами книжкову зустріч. Яка має відбутись 19-21 квітня на НСК "Олімпійський". Ніякі офіційні заявок на проведення інших подій на НСК "Олімпійський" не надходили! Жодні відмови нам не надходили! Давайте покажемо всім, що 19 квітня на НСК заплановано книжкові дебати!

– повідомили організатори ярмарку.

Зауважимо, що поки не було офіційних заявив, що дебати між Зеленським і Порошенком все ж пройдуть на "Олімпійському". Наразі відомо лише, що між Суспільним і штабами кандидатів тривають перемовини щодо цього. Так керівник мовника Зураб Аласанія вже провів зустріч із представниками Порошенка, а 8 квітня він має зустрітися з командою Зеленського. У команді ж останнього кажуть, що "Суспільне є готовим провести дебати де завгодно, навіть на Марсі".

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Також поки немає точних цифр щодо вартості заходу. За словами заступника гендиректора НСК "Олімпійський" Віктора Анісімова, це залежить від багатьох чинників, зокрема технічних. Натомість Аласанія попередньо оцінив проведення дебатів на "Олімпійському" в один мільйон доларів. Як приклад він навів концерт "Океану Олльзи" на цьому ж стадіоні, який обійшовся у 500 тисяч доларів. Раніше у штабі Порошенка підкреслювали, що вони мають намір сплатити половину вартості за дебати на "Олімпійському".