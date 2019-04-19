Дебати Порошенка та Зеленського: як та перед ким кандидати стали на коліна

Під час дебатів на "Олімпійському" чинний глава держави Петро Порошенко нагадав кандидату в президенти Володимиру Зеленському його слова про готовність стати на коліна перед президентом РФ Володимиром Путіним.

У відповідь Зеленський запевнив, що готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого сина з фронту, кожною дитиною, яка не дочекалася батька та кожною жінкою, яка не дочекалася свого чоловіка.

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Після заяви політика обидва кандидати стали на коліна. Зеленський – перед публікою, Порошенко – перед прапором України.

На фото видно, що чинний президент не просто став на коліна перед прапором, а й взяв за руку жінку, яка тримає його край. Це – Тетяна Ричкова, вдова загиблого на війні капітана Збройних сил України, пояснила нардепка Ольга Бєлякова на своїй Facebook-сторінці.

Її чоловік Вадим загинув у серпні 2014 року під час обстрілу в ході пошуково-ударних дій на Донбасі. Сама ж Тетяна – волонтер, допомагає українським військовим. А також є офіцером Збройних сил України, помічником міністра оборони та начальника Генштаб й народною депутаткою України.

Дебати Зеленського і Порошенка: повне відео

Дебати на "Олімпійському": промовисті фото

Заключні слова кандидатів – читайте тут.