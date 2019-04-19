23:38
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому росіян лякають українські бюстгалтери. Вбивчий реп в РФ
      Вєсті Кремля
      23:23, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Дебати Порошенка та Зеленського: як та перед ким кандидати стали на коліна

      1662 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський та Петро Порошенко під час дебатів
      Володимир Зеленський та Петро Порошенко під час дебатів / Getty images

      Під час дебатів на "Олімпійському" чинний глава держави Петро Порошенко нагадав кандидату в президенти Володимиру Зеленському його слова про готовність стати на коліна перед президентом РФ Володимиром Путіним.

      У відповідь Зеленський запевнив, що готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого сина з фронту, кожною дитиною, яка не дочекалася батька та кожною жінкою, яка не дочекалася свого чоловіка. 

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка: головні цитати кандидатів у президенти

      Після заяви політика обидва кандидати стали на коліна. Зеленський – перед публікою, Порошенко – перед прапором України.

      На фото видно, що чинний президент не просто став на коліна перед прапором, а й взяв за руку жінку, яка тримає його край. Це – Тетяна Ричкова, вдова загиблого на війні капітана Збройних сил України, пояснила нардепка Ольга Бєлякова на своїй Facebook-сторінці.

      Її чоловік Вадим загинув у серпні 2014 року під час обстрілу в ході пошуково-ударних дій на Донбасі. Сама ж Тетяна – волонтер, допомагає українським військовим. А також є офіцером Збройних сил України, помічником міністра оборони та начальника Генштаб й народною депутаткою України.

      Зазначимо, що після дебатів на стадіоні Петро Порошенко відвідав дебати на Суспільному. Центральна виборча комісія дозволила перенести теледебати з 20 години на 21:00, щоб кандидати мали змогу взяти участь у неофіційних дебатах на НСК "Олімпійський". Проте Володимир Зеленський ще 1 8 квітня повідомив, що  на Суспільне не прийде .

      Дебати Зеленського і Порошенка: повне відео
      Дебати на "Олімпійському": промовисті фото
      Заключні слова кандидатів – читайте тут.

       

       

      blog_ava
      Дебати Зеленського і Порошенка: повне відео
      сьогодні
      12488
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського і Порошенка Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 квітня: Дебати Порошенка і Зеленського та справа "Приватбанку"
      сьогодні , 23:14 Головні новини 19 квітня: Дебати Порошенка і Зеленського та справа "Приватбанку"
      264
      Почему застрелился экс-президент Перу
      сьогодні , 23:00 Почему застрелился экс-президент Перу
      Іван Яковина 183
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      сьогодні , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 2927
      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      сьогодні , 21:01 Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      Блог Соцмережі 6402
      Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      сьогодні , 20:00 Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      Світлана Попова 4684
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук