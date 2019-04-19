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      Дебати Порошенка та Зеленського: заключне слово кандидатів у президенти

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      21 квітня на НСК "Олімпійський" у Києві відбулися дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

      Згідно з регламентом, кожен політик отримав п'ять хвилин для того, щоб висловити своє заключне слово.

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      Заключне слово Володимира Зеленського

      – Дякую кожному з вас, дуже дякую. Це правда. Дуже дякую. Я би з задоволенням ці п'ять хвилин провів би серед вас. Це правда. Хочу сказати, що у Петра Олексійовича було багато досягнень. Це так. Безвіз, Томос, мова, армія. Все, що ви писали на білбордах.

      – Але знаєте, мені здається, що чомусь всі ці досягнення ви записали лише собі. Я не розумію, чому. Так, це теж ваша перемога. Але мені здається, що, по-перше, українська мова була ще до вас. Щодо безвізу – так, це теж перемога. Але не тільки ваша. А й українських дипломатів, української діаспори, які боролися за безвіз ще до того, як ви стали президентом.

      – Щодо Томосу – це перемога для України. Але мені здається, що це, перш за все, перемога Філарета. Який боровся за українську церкву ще до того, як ви стали президентом. Ще в ті часи, коли ви були парафіянином УПЦ МП. І армія. Це, перш за все, подвиг українських воїнів, волонтерів, українського народу.

      – Дякуємо всім. Дякуємо вам. Дуже дякуємо. Я вірю, що ми зможемо прийти. Дуже дякую, да. Й зламати цю систему. З нормальними людьми, з іншою ментальністю. Ментальністю 21 століття.

      – І справа навіть не в тому, що у вашому оточенні були хабарники. Це все неважливо. Я зараз кажу вам як просто людина. Ви й ці люди забрали найголовніше в нас – п'ять років. 

      Заключне слово Петра Порошенка

      – Шановний пане Зеленський. Я теж мушу визнати, що ви, талановитий актор, зробили гарну продюсерську компанію й зробили різнобарвні, але цікаві продукти. Сьогодні ми нарешті дали можливість людям почути невеличку частину нашої дискусію. І це надзвичайно важливо, що ця дискусія почалася.

      – Я пропоную, щоб вона була продовжена зараз на Суспільному. Поставте питання Україні, тим, хто на цьому стадіоні, а це – десятки тисяч люде. Чи мають вони право знати своє майбутнє. Адже сьогодні, крім абсолютно голослівних звинувачень, ми від пана Володимира не почули нічого.

      – Ні щодо стратегії, ні щодо напрямків та кроків. Ні щодо рішучих позицій, як ми маємо захистити державу. З ваших відповідей зрозуміло, що ви поки що живете минулим, що ви поки що готові розповсюджувати лише неправду.

      – Що ви поки що продовжуєте лінію, яку ви намагалися використовувати на каналі вашого партнера пана Коломойського – на каналі "1+1". Каналі, який надав вам охорону. Який надав вам техніку та юридичне забезпечення. Все, для того, щоб ви мали можливість захопити нашу державу.

      – Наша спільна позиція: ми маємо захистити державу від вас. Ви не Голобородько. Ви сюди приїхали не на тролейбусі й навіть не на велосипеді. Ви – головний провідник олігархів. І точно одного олігарха-втікача.

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка: головні цитати кандидатів у президенти

      – Ви сьогодні закрили свою декларацію за 2018 рік. Чого ви ховаєтесь від українського народу? Чого ви не відкриєтесь й не продемонструєте джерела ваших статків? Бо за Голобородьком не стояв Коломойський з вимогою повернути "Приватбанк й Укрнафту".

      – Ми не почули вашої стратегії. І я хочу звернутися сьогодні до прихильників пана Зеленського. Друзі, 21 квітня нам треба дивитися в майбутнє й думати, яким чином зберегти державу й не віддати її Путіну та Коломойському на розкрадання.

      – Сьогодні засвідчений потужний запит на оновлення. Й оновлення треба й можна зробити під час парламентських виборів. Але не можна гратися з країною під час президентських. Ціна може бути надзвичайно високою. Не може війну з російським агресором вести актор, талановита людина, але без будь-якого досвіду. Ціна, яку заплатять десятки мільйонів українців, може бути дуже великою.

      – Шановні мої виборці, дякую сьогодні, що ви з нами. Я дякую вам за підтримку. Дорогий український народе! Я можу наголосити, що прийму будь-який вибір українського народу 21 квітня. А 22 квітня життя буде продовжуватися. Й ми тоді маємо об'єднатися, щоб разом боронити державу. Головне – не втратити країну. Разом до перемоги, нашої з вами перемоги!

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Дебати Зеленського і Порошенка Порошенко і Зеленський
      Джерело: 24 канал
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