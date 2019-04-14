Дебати на "Олімпійському" 14 квітня: онлайн-трансляція

14 квітня стадіон "Олімпійський" у Києві приймає дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Ініціював їх чинний гарант. Проте чи приїде на них його опонент – досі невідомо.

Ще 7 квітня Петро Порошенко заявив, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" саме 14 квітня о 14:14, а у студії "Суспільного" – 19 квітня о 19 годині згідно з чинним законодавством. Натомість Володимир Зеленський на такі дати не погодився . Він стверджував, що на "Олімпійський" приїде лише 19 квітня о 19 годині , а 14 квітня він нікуди не поїде.

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Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня: онлайн-трансляція