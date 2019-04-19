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      Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському": фото і відео

      1093 Читать новость на русском
      Дебати Порошенко - Зеленський на стадіоні - фото і відео 19.04.2019
      Як проходять дебати Зеленського і Порошенка / Фото з відкритих джерел

      У Києві на НСК "Олімпійському" сьогодні пройдуть дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. О 16 годині на стадіон почали приходити охочі, які зарезервували собі місце, аби наживо побачити дискусію політиків. Очікується, що глядачами дебатів стануть майже 60 тисяч українців.

      Глядачі, яких пропустили на стадіон, пройшли жорстку перевірку на наявність небезпечних предметів та тверезість. За порядок на стадіоні відповідають службовці Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС.

      Читайте також: Дебати Порошенка з Зеленським на "Олімпійському": коли та де дивитись онлайн

      До НСК "Олімпійський" прибули перші глядачі дебатів, які підтримують Петра Порошенка. Наразі їх вже почали запускати на територію стадіону.

      Прихильники чинного гаранта перед дебатами зібрались у Києві на Майдані Незалежності – туди прийшло близько тисячі осіб. Серед них – представники Самооборони Майдану, "Молодіжного національного конгресу", "Вільних людей", пластуни. Вони розгорнули банери-"розтяжки" із написом "#Захисти Україну". Також вони тримають у руках державні прапори.

      Згодом до них приєднався і сам Петро Порошенко з дружиною та довіреними особами на виборах.  Через деякий час багатотисячна хода вирушила у бік стадіону, де відбуватимуться дебати, і розтягнулась на кілька кілометрів.


      Акція "Захисти УкраїнУ"/ Джерело: ukrinform.ua


      Учасники акції "Захисти Україну"/ Джерело: ukrinform.ua


      Колона йде у бік стадіону/ Джерело: ukrinform.ua

      Зрештою, учасники маршу "Захисти Україну" дійшли до "Олімпійського" з боку вулиці Еспланадної, де зупинилися перед металевою огорожею. За нею у два ряди стоять поліцейські і нацгвардійці.

      О 17 годині на стадіоні почнеться розважальна програма. Вже о 19 на НСК прибудуть Зеленський і Порошенко і між ними мають розпочатися передвиборчі дебати.

      Для виступів на стадіоні змонтували одразу дві сцени: штаб кожного з кандидатів – свою. До речі, проведення дебатів на стадіоні обійшлося у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну заплатили виборчі фонди кандидатів у президенти.

      Сцена Зеленського: дивіться відео

      Розважальна програма перед початком дебатів:

       До НСК "Олімпійський" прибули перші глядачі дебатів: дивіться відео

       

      Які результати останніх соцопитувань щодо виборів?За даними Київського міжнародного інституту соціології, кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові підтримати 72,2% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати. Водночас, за чинного президента Петра Порошенка проголосують – 25,4% респондентів. Ще 2,4% – зіпсували би бюлетень. Соціологи опитали 2004 респондентів з 9 по 14 квітня. Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.


      Рейтинг кандидатів у президенти в другому турі: опитування соцгрупи "Рейтинг"

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський НСК Олімпійський Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
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