Дебати суттєво не вплинуть на електоральну підтримку кандидатів у президенти, – соціологи

Проведення дебатів перед другим туром виборів президента України не матиме значного впливу на рейтинги кандидатів на пост глави держави, оскільки і у Володимира Зеленського, і в Петра Порошенка є певне ядро виборців, які готові пробачити їм будь-які помилки.

Про це заявили представники соціологічної групи "Рейтинг" під час прес-конференції 11 квітня в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна", присвяченої електоральним настроям українців.

"Українці зацікавлені в дебатах. Але особливих змін у рівні підтримки того чи іншого кандидата завдяки дебатам я б не передбачав. Якщо третина голосів Петра Порошенка – це голоси "проти Путіна", а не "за Петра Порошенка", то що б не говорив Порошенко, це все одно голос "проти Путіна". Якщо абсолютна більшість українців хочуть змін – змін в країні, зміни політиків, власного матеріального становища – то вони голосуватимуть за зміни, незалежно від того, що скаже Зеленський на дебатах", – заявив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Водночас соціологи сумніваються, що чинному президенту вдасться переломити ситуацію та здобути перемогу у другому турі. Наразі за нього готові проголосувати 29% тих, хто визначився з вибором і піде на дільниці, тоді як за Володимира Зеленського – 71%.

Подолати такий розрив складно. Зона зростання Володимира Зеленського є набагато ширшою, оскільки він не обмежував себе певними ідеологічними марками і потенціал у нього і в першому турі, і в другому турі значно вищий,

– зазначив заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

Соціологи також підкреслюють, що динаміка рейтингів обох кандидатів з минулого року свідчить про те, що підтримка Зеленського весь час зростає, а підтримка Петра Порошенка перебуває приблизно на одному рівні. Крім цього, наразі Зеленський лідирує в усіх вікових групах, навіть у найстаршій.

Також експерти наголосили, що виборці Володимира Зеленського практично абсолютно впевнені у перемозі свого кандидата. Натомість серед виборців Петра Порошенка половина переконані, що він залишиться на посаді, а чверть вірять у перемогу Зеленського.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провела група "Рейтинг", у другому турі виборів президента України за Володимира Зеленського готові проголосувати 71% тих, хто має намір піти на дільниці та визначився з вибором. Петра Порошенка підтримує 29% громадян. У перемогу Зеленського вірить 61%, у перемогу Порошенка – 17% респондентів.