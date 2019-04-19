Дебати Зеленського і Порошенка: головні цитати кандидатів у президенти

Дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком розпочалися на НСК "Олімпійському". Опоненти поставили дві сцени на стадіоні, прихильники також розділені на дві фан-зони.

Початково на стадіоні були встановлені дві сцени для кожного з кандидатів, однак Петро Порошенко прийшов на сцену до Володимира Зеленського після виконання Державного Гімну.

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Вступна промова Зеленського

Першим свій 5-хвилинний виступ розпочав шоумен Володимир Зеленський відповідно до жеребкування. Зеленський назвав Україною "дуже модною, чистою та демократичною" країною та зазначив, що у 2014 році не міг себе уявити на цьому місці.

Я сам був за пана Порошенка, це правда. Але я помилився. Ми помилились,

– із цих слів Зеленський розпочав свою промову.

Зеленський нагалосив, що курс Порошенка "жити по-новому" став для укранців курсом "виживати". Під час свого виступу кандитат згадав про обіцянку Порошенка "зупинити війну за 2 тижні" та Револію Гідності. Шоумен стверджує, що усе переросло у Ілловайськ та Дебальцево, а Майданом "скористалися негідники".

"Ми голосували за одного Порошенка, а обрали іншого. Це правда. Бо існує два Порошенка", – сказаав зі сцени Зеленський, назвавши так званого другого Порошенка "Петром ІІ".

Після цього Зеленський звинуватив Порошенка у низці невиконаних обіцянок та назвав себе "не політиком, а простою людиною, яка прийшла зламати цю систему".

Вступна промова Порошенка

Порошенко зазначив, що його команда чекала 3 тижні, поки його команда опонента наважиться на дебати.

Ми маємо позицію, коли пан Володимир ховається від журналістів, від опонента та від українського народу. Бо право українського народу – знати, що збирається робити кандидат у президенти воюючої країни. І збирається робити він, а не його члени штабу, консультанти і радники,

– сказав він.

Чинний президент наголосив, що країна стоїть сьогодні перед викликами, які потребують від президента мужності, сили і міжнарожного досвіду. Порошенко згадав про "курс молодого бійця", про початок якого оголосила команда Зеленського. При цьому він згадав, що Зеленський ухилявся від військової повістки ще чотири роки тому.

"Якщо ми не маємо відповіді на ці питання – це слабкий голова держави, який не може витримати ударів Путіна", – додав Порошенка.

При цьому чинний гарант додав, що вірить: Зеленський здати Україну Росії не хоче. Однак, за його словами, це хоче зробити Путін – і сьогодні Україна повинна уникати усіх ризиків.

Ви – не кіт у мішку, ви – мішок. А в вашому мішку чорти і коти, включаючи олігархів, колишніх регіоналів і всього того, що загрожує моїй державі. І ми вас не допустимо до влади, пане Володимире,

– завершив Порошенко.

Політична дискусія: найважливіші цитати Зеленського

– Чи міг я колись уявити, що я, простий хлопець із Кривого Рогу, боротимуся за крісло президента? Боротимуся проти людини, яку ми впевнено й беззастережно обрали президентом України в 2014 році. Я сам був за пана Порошенка. Але я помилився. Ми помилилися.

– Я був дуже багато раз в АТО. В мене було дуже багато зйомок "Вечірнього кварталу". Від кого я ховаюся? Від яких повісток я ховаюся? Я публічна людина, хіба мене не могли знайти й дати повістку? Про що ви говорите? Ви знову брешете.

З приводу пана Коломойського я вам одразу скажу: усі люди, які порушують закон, усі "свинарчуки", "гладковські" – і якщо серед них потім буде Коломойський – усі сядуть за ґрати. Вони сядуть не за два тижні. Це не обіцянка. Це серйозна тема і справа українського суду. Вони сядуть тоді, коли порушать закон.

– Ви (Порошенко – 24 канал) говорите: "Чітку дай нам відповідь". Але я не у прокурора і я нічого не зробив, щоб там бути. А Вам, може, й доведеться там зустрітися... Україна отримала шлях до Європи, і це найголовніше. Українці заплатили дуже велику ціну – життями людей. Але ви – не пророк, а я – не Мойсей. І ми не можемо кудись вести Україну. Тому що Україна йде до Європи.

– Я ніколи в житті не розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним, чи як там його. А ви це робили часто, починаючи з 2014 року. Я не був в Росії з початку війни. І що стосується головнокомандувача, то, пане Порошенку, зараз війна, але ви ставите такі питання, на які ви повинні відповідати – чому війна досі не закінчилася?

Політична дискусія: найважливіші цитати Порошенка

– Я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну. Я вірю, що у пана Володимира немає мрії затягнути Україну назад у Російську імперію. Але у Путіна є така мрія. Ми точно повинні прибирати всі ризики для українського майбутнього.

– Ваша команда сказала, що Ви вже почали проходити курс молодого бійця. Це хороша річ. Але варто було його розпочати чотири роки тому, в 2014, коли країні потрібні були добровольці. Натомість Володимир ховався від повісток, за якими його викликали в військкомат.

Виявляється, Україна, українська армія, військові та сам головнокомандувач винні у тому, що гинуть наші воїни. Виявляється, у нас немає агресії. Пане Володимире, якби ви були на фронті, то у вас би не було таких питань. Винні у війні на Донбасі Росія та ті, хто розікрав нашу армію.

– Яскрава обгортка (про Зеленського – 24 канал). А всередині сидять соратники Азарова, соратники Януковича, всередині сидить "п'ята колона", всередині сидять росіяни і олігархи-втікачі. У нас ще немає результатів президентських виборів, а вони вже підняли голови, і вчора прийшли за "Приватбанком".

– Абсолютно все, що каже Зеленський – не відповідає дійсності та є брехнею. Про відрубані руки: я не кат і я не суддя. Президент створює необхідні умови для справедливого судочинства, для створення слідчих органів, для чесного і неупередженого розслідування. Я робив й буду робити все, що від мене залежить.

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Фінальна репліка Зеленського

– Пріоритетами нашої роботи будуть боротьба з корупцією, зняття депутатської недоторканності з суддів, депутатів та президента. Обов'язково має бути закон про імпічмент.

Щодо реформи медицини: якщо в Україні немає нормальних ліків, немає потужностей для їх виробництва та гідних зарплат лікарям, то про яку реформу може йтися? Щодо інфраструктури та доріг: мені немає, що сказати. Бо немає доріг.

– Щодо війни: ми зробимо все, щоб її закінчити.

Фінальна репліка Порошенка

– Ми не допустимо відновлення олігархату та повернення олігархів-втікачів в Україну.

Вони не бачать, що зроблено за п'ять років. Ми маємо об'єднатися, аби повернути Крим, захистити Донбас та країну загалом. Зокрема й від популізму та російських фейків.

– Ми спільно з вами продовжимо рух вперед, бо ми з нашою новою командою знає, як це робити.

Чому дебати відбулися на НСК "Олімпійському"?До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".

Ведучими дебатів є Олена Фроляк від штабу Зеленського та Андрій Куликов від штабу Порошенка. Проте, незважаючи на присутність обох кандидатів на стадіоні, це не є офіційними дебатами. За законом, зустріч Порошенка і Зеленського повинна відбутися в студії Суспільного о 21 годині.

Які результати останніх соцопитувань щодо виборів? За даними Київського міжнародного інституту соціології, кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові підтримати 72,2% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати. Водночас, за чинного президента Петра Порошенка проголосують – 25,4% респондентів. Ще 2,4% – зіпсували би бюлетень. Соціологи опитали 2004 респондентів з 9 по 14 квітня. Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.





Рейтинг кандидатів у президенти в другому турі: опитування КМІС