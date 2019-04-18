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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Дебати Зеленського і Порошенка на НСК "Олімпійський": що можна було зробити на витрачені гроші

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      Дебати Зеленського і Порошенка
      Дебати Зеленського і Порошенка / 24 канал

      Вже 19 квітня на НСК "Олімпійський" мають відбутися дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка. Сума витрат коливається в межах 6 – 8 мільйонів гривень. Ми проаналізували, на що ще можна було витратити цю кругленьку суму.

      Провести дебати на стадіоні запропонував Володимир Зеленський, його опонент і чинний глава держави Петро Порошенко прийняв таку пропозицію. Оскільки дебати проводитимуть поза межами телестудії Суспільного і з іншим регламентом, гроші на їх проведення кандидати виділяють із власних кишень.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Що можна було придбати за гроші, виділені на проведення дебатів?

      • Вартість дебатів дорівнює вартості однієї сучасної амбулаторії для села або районного центру або ж одного рухомого діагностичного кабінету для мамографічного обстеження.
      • Також за вказану суму можна було придбати 77 апаратів Патонмед ЕКВЗ-300 для онкологічних відділень. Це обладнання застосовують при хірургічних втручаннях. З його допомогою лікарі фактично "зварюють" живі тканини, що мінімізує крововтрату у пацієнтів.
      • Гроші, що пішли на проведення дебатів на "Олімпійському" стадіоні можна було використати на придбання 23 мобільних рентген-апаратів КРД "INDlagraf-02".
      • На майже 7 мільйонів гривень можна було також придбати 140 снайперських гвинтівок "Зброяр Z-10" для українських оборонців або ж зварити 260 тисяч літрів борщу і пригостити ним безпритульних.


      Що можна було придбати за гроші, витрачені на проведення дебатів на "Олімпійському" стадіоні: інфографіка

      Як розгорталася епопея навколо дебатів на "Олімпійському"?Згідно з результатами першого туру президентських виборів в Україні, до другого туру вийшли чинний глава держави Петро Порошенко (15,95%) і шоумен Володимир Зеленський (30,24%). Відразу після оголошення результатів екзит-полу 31 березня Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати.

      За якийсь час Зеленський записав відеозвернення, у якому сам запросив Порошенка на дебати. При цьому він висунув своєму опоненту декілька вимог: серед них – проведення дебатів на НСК "Олімпійський" та здача аналізів на наркотичну і алкогольну залежність. Порошенко відповів йому теж відеороликом, у якому сказав: "Стадіон, так стадіон".

      Після довгих суперечок довкола часу, місця та дати проведення дебатів, кандидати, здається, досягли згоди. Так, захід має відбутися на НСК "Олімпійському" 19 квітня о 19:00. Всіх охочих подивитися на дебати на стадіоні пускатимуть туди з 16:00. 

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком НСК Олімпійський Гроші
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