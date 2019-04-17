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      Дебати Зеленського і Порошенка на "Олімпійському": скільки людей відвідає захід

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      Дебати відбудуться на "Олімпійському" стадіоні 19 квітня
      Дебати відбудуться на "Олімпійському" стадіоні 19 квітня / фото з відкритих джерел

      У штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського підрахували, скільки людей станом на 17 квітня можуть відвідати дебати між Порошенком і Зеленським на НСК "Олімпійський". Так, за два дні до заходу люди вже зарезервували на стадіоні 12 тисяч безкоштовних місць.

      Штаби Володимира Зеленського і Петра Порошенка уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійським" щодо проведення дебатів. Згоди дійшли лише у декількох питаннях: у даті та у тому, що сцену монтувати на газоні стадіону не будуть. Про решту пунктів угоди – невідомо.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Найбільше суперечок було довкола часу проведення дебатів. У Порошенка наполягали, щоб захід розпочинався о 16:00 та закінчувався о 19:00. Така пропозиція була зумовлена тим, що Порошенко хотів провести ще одні дебати у студії Суспільного о 20:00. У Зеленського таку пропозицію відкидали.

      Схоже станом на 17 квітня кандидати домовилися. Команди і Порошенка, і Зеленського зі своїх офіційних сторінок у соцмережах запрошують на дебати 19 квітня о 19:00.

      У штабі Зеленського розповіли також про спеціальний сайт, на якому можна зарезервувати безкоштовне місце на "Олімпійському" стадіоні.

      Так, менш ніж за півдоби після початку поширення безкоштовних квитків на дебати люди забронювали 12 тисяч місць. Зазначимо, що через таку активність українців сервіс працює з перешкодами. До речі, стадіон має 70 050 місць.

      Згідно з інформацією на сайті, де можна зарезервувати місце, вхід на стадіон забезпечуватимуть з 16:00, від 17:00 на НСК триватиме "програма перед головною подією країни цієї весни", а о 19:00 повинні розпочатися дебати між кандидатами на пост Президента України.

      Що ще відомо про епопею з дебатами?Згідно з результатами першого туру президентських виборів в Україні, до другого туру вийшли чинний глава держави Петро Порошенко (15,95%) і шоумен Володимир Зеленський (30,24%). Відразу після оголошення результатів екзит-полу 31 березня Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати.

      За якийсь час Зеленський записав відеозвернення, у якому сам запросив Порошенка на дебати. При цьому він висунув своєму опоненту декілька вимог: серед них – проведення дебатів на НСК "Олімпійський" та здача аналізів на наркотичну і алкогольну залежність. Порошенко відповів йому теж відеороликом, у якому сказав: "Стадіон, так стадіон".

      Після довгих суперечок довкола часу, місця та дати проведення дебатів, кандидати, здається, досягли згоди.

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      Теги: Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Новини політики Новини України НСК Олімпійський
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