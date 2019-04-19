Дебати Зеленського і Порошенка: скільки людей прийшло на "Олімпійський"

На дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського, що відбулися 19 квітня на НСК "Олімпійський", прийшли 22 тисячі глядачів. Охорону на стадіоні забезпечували майже 10 тисяч правоохоронців.

У Міністерстві внутрішніх справ України наголосили, що станом на 19 годину, коли почалась дискусія, ситуація була спокійна та контрольована.

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Дебати, про які так довго говорили і до яких так готувалися – відбулися. Сьогодні на стадіоні були присутні 22 тисячі громадян і близько 10 тисяч правоохоронців. Я хотів би із задоволенням відмітити, що особовий склад Національної поліції, Національної гвардії, підрозділів ДСНС з поставленими завданнями впорався,

–зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Раніше очікувалось, що на дебати прийдуть 60 тисяч людей.



"Олімпійський" напередодні дебатів Зеленського і Порошенка

Поліцейські проводили жорстку перевірку усіх бажаючих пройти на стадіон, аби вони не змогли пронести небезпечні предмети або зайти у стані алкогольного сп'яніння. Тому, не всі охочі змогли потрапити на стадіон.

"Дехто йшов із забороненими речами, які становлять загрозу для людей. Це було не масово. Просто люди забули викласти такі предмети. А дехто був напідпитку. Наразі затриманих у відділках поліції немає", – сказав глава Нацполіції Сергій Князєв.

Як пройшли дебати Порошенка і Зеленського?Дебати розпочалися на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19 годині і тривали 60 хвилин. Ведучими стали Олена Фроляк від штабу Зеленського та Андрій Куликов від штабу Порошенка. На стадіоні були встановлені дві сцени для кожного з кандидатів, однак глава держави прийшов на сцену до свого конкурента після виконання державного гімну. Опісля кандидати почали ставити один одному питання, та відповідати на них. Під час дискусії вони не стримували емоцій та висували один одному чимало звинувачень.



Зеленський за результатами жеребкування першим звернувся до українців. Він сказав, що сам голосував за Порошенка у 2014 році, але помилився, адже чинний президент не виконав своїх передвиборчих обіцянок і не виправдав покладених на нього сподівань українців.



Порошенко у свою чергу наголосив, що Зеленський буде слабким президентом і не зможе протистояти ризику повернення України до Росії-агресора. Тому, для держави існують великі ризики.



Проведення дебатів на "Олімпійському" обійшлося у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну заплатили виборчі фонди кандидатів у президенти.

Як пройшли дебати Зеленського і Порошенка: відео