Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"

Все, кому это интересно, смотрели дебаты между Порошенко и Зеленским. И каждый сам решит, кто выглядел более убедительно.

Главное чувство, которое вызвали дебаты Порошенко и Зеленского у россиян, – зависть. Невозможно представить, чтобы Путин вот так вышел на трибуну стадиона с каким-то там кандидатиком и отвечал ему, почему у него люди погибли в Сирии и на Донбассе; почему у него 3% олигархов владеют почти всем в стране, а 20 млн, только по официальным данным, живут в полной нищете.



Невозможно представить, чтобы Путин покаянно встал на колени. И что весь стадион дружно поет российский гимн…



Кандидаты в президенты стали на колени



Ничего этого не было бы еще и потому, что Путин, в отличие от Порошенко, никогда бы не допустил, чтобы в выборной кампании участвовал реальный кандидат. Зеленского "а ля рюс" сняли бы еще на этапе регистрации.

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