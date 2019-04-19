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      Дебати Зеленського та Порошенка: які заходи безпеки та чому дві сцени для кандидатів

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      Київ чекає на наймасовішу політичну подію: дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на стадіоні НСК "Олімпійський". Через це правоохоронці у столиці переходять у посилений режим, а дороги перекривають.

      Про це в прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Через дебати довкола стадіону "Олімпійський" обмежать рух, а громадський транспорт змінить режим

      В столиці України в посиленому режимі працюватиме щонайменше десять тисяч правоохоронців. Вулиці перекриють в радіусі двох кілометрів від НСК "Олімпійський". Щоб потрапити на стадіон, потрібно буде пройти металошукачі, а також охоронці перевірятимуть особисті речі. На НСК "Олімпійському" очікують щонайменше 60 тисяч людей.

      Сцени встановлено дві задля безпеки. Було прийнято рішення розділити фан-зону, щоб прибічники Порошенка та Зеленського під впливом емоцій не почали з'ясовувати стосунки,
      – розповів радник Петра Порошенка Олег Медведєв.

      "Небезпека на дебатах буде не менша, ніж під час футбольного матчу. Тому ми вважаємо, що з міркувань безпеки, не варто запускати людей до фан-зони", – додав Олег Медведєв.

      У якому форматі відбуватимуться дебати між кандидатами у президенти України наразі невідомо. Сторона Петра Порошенка наполягає, щоб було більше запитань, а в Зеленського переконують навпаки – менше.

      Чому дебати будуть саме на "Олімпійському"?Згідно з результатами першого туру президентських виборів в Україні, до другого туру вийшли чинний глава держави Петро Порошенко (15,95%) і шоумен Володимир Зеленський (30,24%). Відразу після оголошення результатів екзит-полу 31 березня Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати.

      За якийсь час Зеленський записав відеозвернення, у якому сам запросив Порошенка на дебати. При цьому він висунув своєму опоненту декілька вимог: серед них – проведення дебатів на НСК "Олімпійський" та здача аналізів на наркотичну і алкогольну залежність. Порошенко відповів йому теж відеороликом, у якому сказав: "Стадіон, так стадіон".

      Після довгих суперечок довкола часу, місця та дати проведення дебатів, кандидати, здається, досягли згоди. Так, захід має відбутися на НСК "Олімпійському" 19 квітня о 19:00. Всіх охочих подивитися на дебати на стадіоні пускатимуть туди з 16:00.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком НСК Олімпійський
      Джерело: 24 канал
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