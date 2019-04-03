Дебати Зеленського з Порошенком: Рада не встигне ухвалити закон до другого туру

Законопроект про обов’язкові теледебати Верховна Рада не встигне ухвалити до другого туру виборів президента України. У проекті закону пропонують знімати з реєстрації кандидатів у президенти, що відмовляються від теледебатів.

"Швидше за все, обов'язкові дебати мають шанс бути прийнятими за підсумками цієї кампанії, але вже після виборів", – сказала в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

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Що відомо про законопроект про дебати?

У парламенті зареєстрували проект закону про обов'язкове проведення дебатів між кандидатами перед другим туром президентських виборів. Це задля того, щоб кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко зустрілися і відповіли на питання виборців та опонентів.

Документ пропонує, що якщо один із кандидатів у президенти, що пройшов до другого туру виборів, відмовляється від участі в таких дебатах, ЦВК має скасувати реєстрацію цього кандидата. При цьому виділений йому час на теледебатах надають іншому кандидату для проведення передвиборної агітації.

Автори проекту закону про обов’язкові дебати – народні депутати від партії "Блок Петра Порошенка" Ірина Геращенко та Марія Іонова.

Сюмар пояснила, що законопроект спершу мають розглянути у комітеті Ради з питань правової політики. А ще невідомо, чи вдасться зібрати у міжвиборчий період кворум – достатню кількість людей для ухвалення рішення.

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До 4 квітня в парламенті затягнеться розгляд поправок до другого читання законопроекту про мову, який Рада розпочала ще 28 лютого. І узгодження низка позицій щодо мовного законопроекту триватиме ще певний час, гадає Сюмар.

Чи можна змінювати правила гри під час самої гри? Я є прибічником обов'язкових дебатів і сама подавала відповідні правки до Виборчого кодексу. Країна має чути програмні позиції кандидатів. Але виборче законодавство не змінюють за півроку до виборів. І це теж правило,

– сказала нардеп.

Чи відбудуться дебати між Зеленським та Порошенком?

Після оголошення даних екзит-полу першого туру виборів, Порошенко викликав Зеленського на дебати, і останній погодився. Чинний президент переконаний, що обговорення між ними є обов'язковим.

Крім того, українці зареєстрували на сайтах президента і парламенту петиції про публічні дебати кандидатів у президенти. У петиції мовиться, що потрібно обов’язково проводити публічні дебати кандидатів у президенти, адже українці повинні знати про плани кандидатів, їх команду і перспективи розвитку країни при їх президентстві.

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Згідно з законом, дебати між кандидатами у президенти мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня та мають тривати у прямому ефірі не менше 60 хвилин у проміжку між 19 та 22 годинами. Суспільне вже готується проводити дебати та планує провести перемовини на цю тему зі штабами Зеленського і Порошенка.

Що кажуть про дебати у Зеленського?

Проте у виборчому штабі Зеленського вже починають відхрещуватися від дебатів. Там кажуть, що у проведенні таких "собачих боїв" просто немає сенсу. У Зеленського вважають, що обговорювати свою програму та план дій із Порошенком їхній кандидат не повинен.

А політолог і спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що кандидат готовий до дебатів з Порошенком, однак вони не мають пересікатися із графіком Зеленського як художнього керівника студії "Квартал 95".

Що таке дебати навіщо їх проводити? Дебати – це чітко структурований публічний обмін думками між кандидатами у президенти. Мета учасників дебатів – переконати аудиторію у правильності позиції кожного з них. А ще учасники намагаються сформувати у слухачів позитивне враження та ставлення до себе.



Дебати – складова демократичного процесу виборів. У такому форматі виборцям зручніше порівняти позиції політиків і зрозуміти, наскільки кандидат у президенти вірить у те, що він планує зробити, чи зможе він це виконати. Дебати – не найоб’єктивніший варіант, але він важливий для виборчого процесу.