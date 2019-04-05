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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Дебати Зеленського з Порошенком: Суспільне назвало орієнтовну вартість

      220 Читать новость на русском
      Зураб Аласанія
      Зураб Аласанія / 24 канал

      Голова правління Суспільного Зураб Аласанія назвав орієнтовну вартість проведення теледебатів кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка на стадіоні "Олімпійський".

      Так, проведення дебатів там може обійтися у мільйон доларів США. Для порівняння: організація концерту Святослава Вакарчука на стадіоні обійшлася у 500 тисяч доларів. Про це Аласанія розповів виданню LIGA.net.

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      За попередніми даними, на проведення дебатів доведеться витратити близько 1 мільйона доларів,
      – сказав Аласанія.

      Чималу суму глава "Суспільного" пояснив додатковими витратами на охорону заходу.

      Остаточну вартість Аласанія має намір невдовзі озвучити представникам штабів Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

      Зазначимо, що раніше на Суспільному запевнили, що мають технічну можливість провести трансляцію з НСК "Олімпійський" під час дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком.

      Коротко про історію з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть?Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      А ще Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00. До слова, засновником клініки є друг Зеленського Андрій Пальчевський.

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати зазвичай відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

       

       

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      Теги: Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Зураб Аласанія НСК Олімпійський Гроші
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