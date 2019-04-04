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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Дебати Зеленського з Порошенком: в ЦВК детально розповіли про умови їх проведення

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      ЦВК
      ЦВК / Фото з відкритих джерел

      У Центральній виборчій комісії наголосили: теледебати мають пройти лише в межах чинного законодавства. Так, згідно з чинним законодавством, для кандидатів передбачені різні види дебатів.

      Перший варіант: теледебати проводять після призначення ЦВК повторного голосування

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      Станом на 4 квітня Центральна виборча комісія не встановила результатів голосування у день виборів Президента України 31 березня 2019 року.

      Тому до встановлення Центральною виборчою комісією результатів голосування у день виборів 31 березня проведення передвиборної агітації у будь-яких її формах є грубим порушенням вимог закону.

      Дискусії між субʼєктами виборчого процесу щодо місця та умов проведення теледебатів можуть бути сприйняті як передвиборна агітація,
      – наголосили у ЦВК.

      Так, у цьому варіанті закон чітко встановлює час, тривалість та порядок проведення теледебатів.

      Ці теледебати за рахунок коштів із держбюджету проводять в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин.

      Місцем їх проведення, згідно з законом, є студія Національної суспільної телерадіокомпанії України.

      "Теледебати проводяться в студії, оформлення якої не може містити агітаційних матеріалів на користь будь-якого із кандидатів. Не допускається участь у теледебатах довірених осіб або інших представників кандидатів, а також трансляція попередньо підготовленого відеоматеріалу про кандидата, використання агітаційних та інших матеріалів про кандидата", – пояснюють у ЦВК.

      Другий варіант: за кошти кандидатів в іншій формі

      Разом з тим, кандидати на пост президента мають право провести передвиборну агітацію (зокрема, теледебати) в інших її формах. Приміром, як цикл передач.

      "Такий цикл передач може транслюватися виключно в прямому ефірі. Зазначені теледебати можуть проводитися за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України у строки, передбачені Законом для проведення передвиборної агітації, у проміжку між 19 та 22 годинами. При цьому наголошуємо, що засіб масової інформації, який надав ефірний час кандидату на пост Президента України, не може відмовити у наданні ефірного часу на тих же умовах іншому кандидату", – додають у ЦВК.

      Такий вид агітації проводиться виключно за рахунок коштів виборчого фонду кандидата.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 ЦВК
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