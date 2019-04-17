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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Дебатов не будет, или Почему штаб Зеленского хочет избежать их любой ценой

      Грані правди 448 Читать новость на русском

      За эти дни я дважды поспорил, что дебатов не будет. Потому что идея про стадион родилась в штабе Владимира Зеленского не для того, чтобы их там провести. Она родилась для того, чтобы их сорвать. Потому что дебаты им категорически не нужны.

      Именно поэтому родилась идея про сдачу анализов и про Юлию Тимошенко в роли модератора дебатов. Команда Зеленского придумывает все новые условия – в надежде на то, что штаб Порошенко сочтет их невыполнимыми, оскорбится и откажется.

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      Вместо этого президент раз за разом со всеми выставленными условиями соглашается. Но это значит лишь то, что условия и дальше будут выдвигаться, а точнее – предлоги.

      В обычных кампаниях именно претендент заинтересован в дебатах. Особенно, если он "новичок", который сражается со "старыми элитами". Потому что у него нет за спиной обоза неоправданных ожиданий. А коррупционные скандалы и темные пятна – удел действующих политиков. Их можно попрекать кадровыми назначениями, ошибками и просчетами. "Новое лицо" избавлено от всего этого – и обречено на тефлоновость.

      Но нынешняя президентская кампания стала исключением. Владимиру Зеленскому категорически не выгодно вступать в дискуссию, рассказывать о будущем, делиться планами. А все потому, что успех Владимира Зеленского объясняется тем, что он не мешал своим сторонникам себя придумывать.

      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский

      В итоге, сегодня за него голосуют люди с самыми разными взглядами на будущее. Исследование Центра Разумкова довольно красноречиво – 56% сторонников Зеленского хочет в НАТО, а 35% – внеблоковости. 52% хотят поддержки украинского языка, а 41% – равных условия для всех. 47% хотят рынок, а 41% – госконтроля.

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      Подобный разрыв в настроениях есть и у избирателей Порошенко. Но при этом по перечисленным пунктам этот разрыв куда меньше, чем у избирателей Зеленского. Условно говоря, избиратели действующего президента более однородны, чем избиратели его визави.

      Петр Порошенко
      Петр Порошенко

      В этом смысле Владимир Зеленский выступает в роли раскраски, для которой каждый избиратель самостоятельно выбирает фломастеры. За несколько дней до второго тура мы не знаем его кадровых планов, желаемого вектора интеграции, отношения к языкововой и культурной политике, границы допустимых компромиссов.

      Мы даже не можем оценить его способность вести дискуссию. О том самом будущем, контуры которого он никак не хочет очертить.

      Всю коммуникацию осуществляет его штаб. А его сторонники в соцсетях раз за разом говорят о том, что на фоне действующего президента их кандидат станет меньшим злом или большим добром. Но если они столь уверены в своем кандидате – то почему не хотят, чтобы он поговорил с избирателями? Если они раз за разом говорят о беспочвенности опасений на его счет – почему не призывают его самостоятельно их развеять.

      Причем, это не обязательно должны быть именно дебаты. Достаточно пресс-конференции, или интервью, или любой другой формат общения, который превышает тридцатисекундный ролик в соцсетях. Любой способ развеять слухи и внести ясность. Любой формат, который позволит поговорить о будущем. Тем более, что отчитываться за прошлое новичку не придется – политическая карьера Владимира Зеленского началась несколько месяцев назад.

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      Мне часто приходится рассказывать о дебатах. О том, что официальная их процедура не предусматривает неожиданностей. Вступительные слова по пять минут каждое. Минута на вопрос, три – на ответ. В конце – по пять минут на заключительные слова.

      Роль ведущего сродни подставке под микрофон. Он не задает вопросы, не уточняет и не додавливает. Он лишь следит за таймингом. Именно поэтому споры о том, кто именно будет их вести, не имеют никакого смысла – официальные дебаты настолько зарегулированы, что провести их может любой.

      Дебатов не будет

      Но в том и штука, что дебатов не будет. Ни официальных – в студии, ни неофициальных – на стадионе. Потому что задача штаба Владимира Зеленского не в том, чтобы провести их по своим правилам. Задача – избежать их любой ценой.

      Причем, не только дебатов, но и любого другого предметного разговора о будущем. И даже если в последний момент ЦИК изменит регламент и позволит провести официальные дебаты на стадионе – как того требует сегодня команда Владимира Зеленского – мне кажется, они все равно не состоятся.

      Например, мы узнаем, что кто-то позвонил в полицию и сообщил, что “Олимпийский” заминирован. Чем не вариант?

      Поэтому не спрашивайте у меня больше про дебаты. Их не будет. Я был бы и рад публично признать собственную неправоту – и извиниться за свои прогнозы. Но, судя по всему, мне этого делать не придется. Потому что штаб Владимира Зеленского твердо намерен продать избирателю кота в мешке. Причем, Зеленский – это мешок.

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 Новини політики Новини України Петро Порошенко Володимир Зеленський Грані правди Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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